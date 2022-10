Genova. Il 19 Ottobre nel tardo pomeriggio è scomparso Piergiulio Menozzi. Il professore aveva 91 anni.

Ha lavorato al Galliera come primario internista per più di 30 anni. “Lavoro che non ha mai smesso di fare con amici e parenti dando sempre una mano in ogni occasione”.

La moglie Graziella, il figlio Beppi e la famiglia tutta si stringerà in quest’ultimo saluto presso il tempio laico sabato del cimitero di Staglieno sabato 22 ottobre alle 10.