Accademia della marina mercantile: “Al via nuovi corsi gratuiti, 100 posti disponibili”

Genova. Adult animator, hospitality operator, inventory manager, cuoco di bordo e tour expert. Sono circa 100 i posti disponibili nei cinque avvisi di selezione aperti per questo autunno all’Accademia Italiana della Marina Mercantile.

I corsi, finanziati dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020, sono, come sempre, totalmente gratuiti, e mirano alla formazione professionale di personale che possa essere poi essere integrato all’interno di Costa Crociere (4 corsi) e MSC (1 corso).

I corsi attualmente aperti vanno in scadenza tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2022, e saranno determinanti per la creazione di nuovi posti di lavoro, in base agli accordi delle due compagnie con i sindacati di riferimento.

Entro 90 giorni dal termine del corso, infatti, il Gruppo Costa Crociere e MSC Crew Serveces Italia srl si sono impegnate ad assumere con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi ed inquadramento C.C.L. per i marittimi imbarcati su navi da crociera, almeno il 60% degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo, conseguendo l’attestato di frequenza previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo previsto.

Nel dettaglio, la figura dell’Inventory Manager viene identificata nell’operatore al magazzino digitale, che opera in un ambiente in cui tutta la “catena organizzativa” dell’approvvigionamento è supportata da un sistema informatico che ne governa ogni aspetto: un vero e proprio “Magazzino digitale”.

Il corso è rivolto a n. 15 partecipanti che siano disoccupato o persone in stato di non-occupazione, residenti o domiciliati in Liguria, in possesso di Diploma di scuola media superiore o di qualifica professionale, e con buona conoscenza della lingua italiana e inglese.

Simili i requisiti per iscriversi al corso da “Adult Animator” (20 posti disponibili, in scadenza il prossimo 20 Ottobre), “Tour Expert” (20 posti, scadenza il 3 Novembre), e “Hospitality Operator” (20 posti, scadenza il 3 Novembre). Mentre per il “Cuoco di Bordo”, i requisiti comprendono anche:

• Qualifica di Operatore dei Servizi di Cucina triennale

oppure

• Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore alberghiera-indirizzo settore cucina o Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore conseguito presso Istituti Professionali di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera indirizzo settore cucina

oppure

• Diploma generico quinquennale di scuola secondaria superiore insieme a possesso di almeno 6 mesi di esperienza lavorativa anche non continuativi e/o corsi di formazione/stage nel settore cucina, da autocertificare da parte dei candidati.

