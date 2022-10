A Sestri Levante supporto psicologico per i pazienti oncologici e i loro familiari

Genova. “Una delle peculiarità più spiccate dell’Asl 4 è il suo radicamento nel territorio. I modi in cui questo legame si esprime sono molteplici e fra questi c’è il sostegno dimostrato dall’azienda Arinox: grazie al suo contributo, i nostri pazienti oncologici e i loro familiari possono ricevere il supporto fondamentale di una psico-oncologa durante tutto il percorso di cura. Ringraziamo perciò Arinox e il dottor Sacco per il supporto dimostrato anche in questa occasione a beneficio dei cittadini”.

Sono le parole del direttore generale dell’Asl 4, Paolo Petralia, durante l’incontro avvenuto questa mattina all’ospedale di Sestri Levante – alla presenza dell’amministratore delegato di Arinox Arvedi, Massimiliano Sacco – per presentare la psicologa Elisa Fadda e il progetto di assistenza psicologica dedicato ai pazienti della struttura di oncologia, diretta dalla dottoressa Ornella Sanguineti, e ai loro familiari.

“L’iniziativa presentata oggi si colloca sulla scia di altri interventi già promossi dalla nostra azienda in risposta a richieste di varie realtà, operanti nella città soprattutto in ambito sociale – dichiara l’amministratore delegato di Arinox, Massimiliano Sacco -. Questo rispecchia un tratto tipico della politica del Gruppo Arvedi, dove la Proprietà non manca di interagire costruttivamente con le amministrazioni e le istituzioni locali attraverso le sue aziende per contribuire alla promozione del territorio secondo le indicazioni dei suoi rappresentanti”.

L’erogazione effettuata da Arinox a copertura dell’incarico della dottoressa Fadda, e a nuova riprova della vicinanza dell’azienda al territorio, sostiene il servizio di supporto psicologico dedicato in prevalenza ai pazienti in trattamento attivo (attualmente circa 400) ed esteso anche ai pazienti in follow up e ai familiari.

L’assistenza psicologica infatti è ritenuta un tassello fondamentale nel percorso di cura, per accompagnare i pazienti durante le terapie, nell’affrontare la malattia, le sue complicanze e le eventuali problematiche insorte, in linea con l’approccio multidisciplinare e globale alla patologia oncologica adottato dai professionisti della Struttura e dall’azienda.