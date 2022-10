A Sant’Olcese un trofeo di mountain bike in ricordo di Samuele Robbiano, vittima del crollo del Ponte Morandi

Sant’Olcese. Domenica 16 ottobre, a partire dalle ore 9:00, a Torrazza di Sant’Olcese si svolgerà il 2° Trofeo Samuele Robbiano, evento ciclistico composto da un percorso misto di Urban Enduro per i ragazzi/e e da un tracciato per Mountain Bike, più semplice, preparato nel campo scuola della ASD Liguria M.T.B. per bambini/e.

Il Trofeo Samuele Robbiano nasce dell’idea di tutti i soci dell’A.S.D. Liguria M.T.B. di ricordare il piccolo Samuele, volato in cielo con tutta la sua famiglia, nel tragico crollo del Ponte Morandi. “Samuele – raccontano – era un nostro allievo ed era grande appassionato di Mountain Bike. Con questo evento vogliamo, quindi, ricordarlo per la felicità ed esuberanza dei suoi 9 anni e trasmettere questa gioia a tutti quanti vorranno partecipare”.

Il percorso di Urban Enduro partirà dalla parte alta dei boschi sopra Torrazza e, tramite sentieri preparati dai volontari della sezione Trail Building di Liguria M.T.B., scenderà fino a raggiungere l’arrivo posto nel campo scuola della stessa A.S.D.. Durante il percorso si affronteranno ostacoli di diversa difficoltà adatti a ciclisti con buone capacità di guida della mountain bike.

Il percorso attrezzato all’interno del Campo scuola invece è più semplice ed è stato preparato per accogliere i ragazzi più piccoli. “Il primo obiettivo è di divertirsi tutti assieme in massima sicurezza”, dicono dall’organizzazione.

Al Primo Trofeo Samuele Robbiano hanno partecipato molte A.S.D. del genovesato ed è stato un successo sancito da oltre 130 iscritti divisi su 5 società. “Questo anno – spiegano dall’ ASD Liguria M.T.B. – vorremmo allargare la platea anche a province e regioni confinanti per far conoscere e far diventare questo evento un appuntamento annuale, ovviamente, variando i percorsi ad ogni edizione, per mantenere sempre vivo l’interesse dei partecipanti”.

“Ringraziamo la famiglia Robbiano e lo zio Andrea Germelli (nostro istruttore) per il sostegno datoci – concludono dalla società – Vogliamo anche ringraziare il Comune di Sant’Olcese che ci ha supportato nell’organizzazione e tutti i nostri sponsor che non hanno fatto mancare il loro aiuto anche in questa occasione”.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i ragazzi a partire dai 6 anni compiuti fino ai 18 anni compiuti. Ritrovo a Torrazza sul piazzale del campo scuola in via Leonardo Da Vinci alle ore 08:30 per le categorie 10-18 anni e alle ore 13:30 per la categoria 6-9 anni.

Per partecipare occorrerà essere in possesso del Certificato Medico Sportivo in corso di validità e dovrà esserne consegnata una copia all’atto dell’iscrizione.

Per i tesserati a FCI o ad altri Enti di Promozione sportiva il costo dell’iscrizione sarà di Euro 5,00, previa presentazione tessera. Per i non tesserati il costo di iscrizione sarà di Euro 11,00.

Durante l’evento sarà allestito anche un punto ristoro presso il piazzale della Croce Bianca di Torrazza in Via Leonardo Da Vinci 8.