A Prè aprono 5 nuove attività grazie ai bandi del Comune, venerdì l’inaugurazione

Genova. Venerdì 21 ottobre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 si terrà l’inaugurazione di cinque nuove attività aperte grazie al bando per il centro storico e al Bonus Caruggi, quattro in via di Prè e una in piazzetta dello Scalo.

Si tratta di due ristoranti, Pre-Boggion e Preludio, della Farmacia della Darsena, dell’Occhialeria Sociale e di InJeans. Inoltre, grazie alla sinergia tra Comune di Genova, Amiu, le amministrazioni dei condomini, l’Osservatorio Prè Gramsci 2011, proloco PRÈ-Nottando e Civ Prè, sarà ufficialmente formalizzata l’adozione di vico Secondo dello Scalo da parte di Farmacia della Darsena, InJeans, Occhialeria Sociale e Ristorante Pre-Boggion.

L’intento dell’adozione è quello di migliorare il decoro del vicolo, grazie anche all’aggiunta di una nuova illuminazione, sperando che questo virtuoso esempio sia seguito da altre attività per riportare via Prè al suo storico splendore.

Saranno presenti gli assessori al Commercio e ai Centri storici del Comune di Genova, Paola Bordilli e Mauro Avvenente, e gli altri rappresentanti degli enti coinvolti nello sviluppo del progetto di adozione dei vicoli. Sarà un’occasione per vivere la via tra piccole degustazioni e per far conoscere i servizi offerti dalle nuove attività, ed incentivare la cittadinanza a riappropriarsi senza timore di una delle strade più antiche e famose della città.