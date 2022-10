A Genova prende vita la mappa on line degli spazi dove i giovani possono fermarsi a studiare e lavorare

Genova. Quando le biblioteche e le aule universitarie non bastano o non sono adatte a ogni evenienza, quando magari si è lontani da casa e si ha bisogno di un punto d’appoggio dove studiare, lavorare e confrontarsi con compagni di corso o di lavoro, sono molti i giovani a “vagare” alla ricerca di un tavolino, di una presa elettrica dove attaccare smartphone e computer portatile e magari di una rete wifi.

E’ per dare una risposta alle esigenze di pendolari, fuori sede, studenti e smart worker che qualche mese fa è nato a Genova spaziperte.it, un portale georeferenziato che si propone di mappare tutti gli spazi adatti a questi scopi classificandoli in base ad alcune caratteristiche.

L’idea è stata messa a punto da un gruppo di ragazzi tra i 18 e 29 anni che hanno partecipato a un bando legato al progetto “Neet – Nuove energie emergono dai territori”, promosso da Anci e finanziato dal dipartimento per le Politiche giovanili.

Gli “spaziperte”, raccontati anche sulle pagine social del progetto (Instagram e Facebook) sono accompagnati da stringate recensioni basate su criteri di fruibilità per i giovani: la quantità di sedute e tavoli all’aperto o al coperto, la presenza di rete wifi, la gratuità e la necessità di pagare almeno una consumazione, la presenza e la quantità di prese elettriche disponibili, la disponibilità di un servizio bar o di macchinette, di servizi igienici e la presenza di aria condizionata o riscaldamento. Viene anche indicato il tipo di ambiente, silenzioso, rumoroso, dove sia possibile o meno ripetere ad alta voce oppure concentrarsi.

“Il sito – spiegano gli organizzatori – nasce come servizio online per i giovani, di spazi studio alternativi a biblioteche, aule universitarie o esclusivamente adibite a tale scopo, in particolare per studenti del genovese, pendolari e fuori sede, concentrandosi in via sperimentale su due aree della città, il Centro e Valpolcevera ma piano piano ci stiamo espandendo anche su altri territori”.

Gli spazi vengono individuati direttamente dai gestori del sito ma chi ne scovi (o ne abbia da mettere a disposizione) di nuovi a disposizione può inviare una proposta attraverso un form sul portale. “La piattaforma permette anche a varie realtà di candidarsi ad essere inserito e promosso, previa valutazione del gruppo promotore: una sorta di community facilitata dai beneficiari genovesi”, concludono gli ideatori.

A oggi gli spazi mappati sono una ventina, si va dalla Casa di quartiere di Certosa e dall’Orto urbano di Coronata fino a uno dei più recenti, il bar del Cus in via Montezovetto, passando per vari locali del centro città, alcuni ostelli, spazi di coworking come Tatabox o centri polivalenti come i giardini Luzzati o il chiostro di Santa Maria di Castello.