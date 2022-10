A fine ottobre arriva il libro “Io e Spider-Man” di Mattia Villardita: “Qui la mia storia di vita e il mio volontariato come cura”

Savona/Italia. Un libro per far capire chi c’è dietro il costume: un ragazzo con un passato di dolore e sofferenza alle spalle, ma anche un volontario molto attivo che dona il proprio tempo libero per regalare un sorriso ai bambini che soffrono in casa e in ospedale. E’ nato da questo Io e Spider-Man. Storia vera di un supereroe normale, il primo libro di Mattia Villardita in uscita per Salani Editore martedì 25 ottobre.

Il savonese Mattia oggi ha 29 anni, ma nel suo “curriculum” ha già tanti successi nazionali: a 27 anni è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri” e lo scorso anno è stato ricevuto da Papa Francesco. Il merito? L’amata attività di volontariato che non ha accantonato nemmeno nel periodo Covid, facendo videochiamate ai bambini e consegnando pizze con l’iconico costume che lo contraddistingue per ricevere fondi per il progetto “Ospedali Dipinti” nella Pediatria del San Paolo di Savona. Oggi oltre agli ospedali liguri (dall’ospedale di Imperia al Gaslini di Genova), la sua attività si estesa in tutta Italia come al Gemelli di Roma e al Niguarda di Milano, per citarne solo due.

“OGNI VOLTA CHE FACCIO VOLONTARIATO MI SENTO UNA CURA”

“Dietro la maschera di Spiderman c’è un ragazzo che fino all’età di 22 anni è stato in ospedale per una malattia congenita che lo ha costretto a diverse operazioni – racconta Mattia Villardita a IVG.it -. E’ da cinque anni ormai che faccio il volontario e che porto allegria nelle case e negli ospedali con il personaggio che ho sempre amato, Spiderman. Non è sempre facile entrare a contatto con i bambini e le famiglie che soffrono… dietro il costume c’è una persona sensibile che ancora oggi deve fare riabilitazione, ma regalare emozioni positive, offrire un bel ricordo in un momento triste e doloroso è importante. Il volontariato è una cura: ogni volta che incontro in ospedale i malati e li vedo sorridere mi sento una sorta di cura“.

Ma dietro il Mattia volontario c’è anche un lavoratore che si sveglia ogni giorno alle 5.30 di mattina: “Io sono un impiegato portuale all’Apm Terminals di Vado Ligure – svela lo Spiderman savonese -. Sono tre anni che non faccio ferie. I miei ‘impeghi’ solidali li ho nei ritagli di tempo o chiedendo permessi all’azienda dove lavoro”.

“SCRIVERE IL LIBRO? UN’AVVENTURA E UNO SFOGO PERSONALE”

Ma se chiediamo come è stato scrivere il suo libro, Mattia risponde: “E’ stata un’avventura personale, un percorso molto bello che è durato un anno e mi ha aperto dei cassetti della memoria, episodi che apparentemente avevo dimenticato. E poi è stato anche un grande sfogo. Erano tante le cose che avevo da dire e che è giusto condividere con tutti” confessa. Dentro al libro di circa 160 pagine, infatti, “c’è una storia di vita, quella dietro la maschera, ma anche le tante esperienze avute con i bambini e le famiglie in questi anni di volontariato – aggiunge Villardita -. Inoltre, sempre nel testo ho voluto inserire delle schede per capire come ci si avvicina al mondo del volontariato”.

Per concludere, chiediamo a Mattia per quale pubblico è indicata la sua autobiografia: “Principalmente per gli adulti, all’interno ci sono esperienze che mi hanno segnato e che commuovono, ma ci sono anche tanti episodi da leggere ai bambini“.