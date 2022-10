320 opere per il premio nazionale intitolato a Piero Massa, il 28 ottobre la premiazione

Genova. Si terrà a Genova il 28 ottobre 2022 la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Letterario Artistico Piero Massa organizzato dalla Uil Pensionati Liguria in collaborazione con Ada (Associazione per i diritti degli anziani).

L’iniziativa si svolgerà a Rivarolo al Cinema Teatro Albatros, via G.B. Roggerone 8, dalle 10,00 alle 12,30, con i 25 finalisti delle tre sezioni di narrativa, poesia e fotografia provenienti da tutta Italia (e qualcuno anche dall’estero) e con i ragazzi dell’Istituito Divina Provvidenza di Certosa, che hanno partecipato al premio nella sezione “scuole”.

Sono 320 le opere arrivate alla segreteria del premio per un totale di 250 partecipanti, una vera e propria soddisfazione per l’organizzazione del Premio Massa alle prese con la sua prima edizione.

A condurre l’evento, che vedrà anche la partecipazione del segretario generale della Uil Pensionati Carmelo Barbagallo, sarà la scrittrice Barbara Garassino. Il tema di questa edizione del premio è la solitudine, intesa nella sua accezione più ampia e nelle sue più diverse declinazioni.

Il Premio ha il fine di promuovere la creatività letteraria e artistica, con una particolare attenzione a temi sociali, civili ed esistenziali, in ricordo della indimenticata figura di un uomo e di un sindacalista costantemente impegnato nel contrasto alla solitudine e all’emarginazione delle persone.

La Giuria del Premio Nazionale Letterario Artistico Piero Massa è composta scrittori, poeti critici, giornalisti e addetti ai lavori di comprovata esperienza. La sezione narrativa è presieduta dalla scrittrice Emilia Marasco, la sezione poesia dal poeta Massimo Morasso, mentre la sezione fotografia è soprintesa dalla fotografa Paola Leoni.

I nomi dei finalisti

Sezione narrativa:

Albini Domenico con il racconto “Senescenza”;

Asquini Maurizio con il racconto “Il pranzo della domenica”;

Bertoloni Oriano “La corsa di Leo”;

Cervellin Miriam “Quarto piano scala G”

Maretti Maria Angela “Gli anni difficili”

Mella Alessandro “Le passeggiate”;

Monleone Sergia “Tea”;

Petrucci Francesco “La spallina”,

Rifranti Mario “La vita nuova”;

Soldaini Claudio “Una frittata di carciofi”

Sezione poesia

Arecchi Alberto “Terremoto”

Castello Giulio Rocco “La giostra della vita”

Corsi Alessandro “Lasciami”

Fabiano Gianni “Mi chiudo la porta dietro”

Gariboldi Mariantonia “Solitudine”

Lancia Marco “La maledizione”

Liberatore Elisabetta “Senza fissa dimora”

Locci Silvana “I segreti del bosco”

Monari Tiziana “Due mele rosse”

Petrucci Francesco “Quattro metri quadri”

Sezione fotografia

Albertazzi Gianluca “Soltanto Solitudine”

Gahnertz Daniel “Miniera calamita”

Gialdini Maurizio “Beata solitudine”

Massimo Manola “Tutto ciò che è recente, presente, prossimo mi è avulso”

Quattromini Laura “La natura solitaria”.

Tutte le opere finaliste sono state raccolte in ordine alfabetico in un volume antologico, proprio per sottolineare il comune valore di tutti gli autori partecipanti.