WTT Youth Contender: Alice Borsani vince la prova di qualificazione, Claudia Bertolini terza

Genova. C’è molta Liguria sul podio del Singolo Femminile Under 11 del Torneo Giovanile di Qualificazione al WTT di Lignano Sabbiadoro. Le gare si sono svolte a Terni il 10 Settembre. Sul gradino più alto del podio si è piazzata Alice Borsani.

L’atleta dell’Athletic Club, testa si serie numero 5 del torneo, ha vinto il girone eliminatorio sconfiggendo alla bella la toscana Carolina Rossi, superiore a lei di mille punti in classifica. Quest’ultima ha sconfitto in semifinale l’altra giovane promessa ligure in gara, Claudia Bertolini (TT Genova), che si è quindi piazzata terza.

La finale ha rivisto quindi opposte le due atlete e anche in quell’occasione Borsani ha avuto la meglio al quinto set. Entrambe le atlete liguri in gara si sono quindi collocate sul podio e parteciperanno alla fase finale del torneo, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro.

Alice e Claudia hanno potuto contare entrambe su di un “sostegno familiare” dalla panchina: erano seguite rispettivamente dal papà Marco e dal fratello Flavio, che le hanno consigliate ed incitate.

Il Comitato Regionale si congratula con le atlete, i tecnici e gli accompagnatori per il sorprendente risultato ottenuto.

Alice Borsani e Claudia Bertolini sul podio

Alice col papà Marco