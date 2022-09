Genova. Doveva essere una passeggiata di piacere per godersi una delle ultime serate di questa stagione estiva, ma si è trasformata in un vero e proprio incubo, con tanto di corsa all’ospedale, ricovero e prognosi di almeno 30 giorni. Questo quanto accaduto ad una anziana signora lo scorso sabato, quando si è inciampata in un asse pericolante della passeggiata di Voltri, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi una dolorosa frattura al femore sinistro.

L’episodio è avvenuto poco prima delle otto di sera, quando la passeggiata è ancora affollata di persone: la signora è a braccetto col marito quando quest’ultimo calpesta un’asse di legno non più fissata, che si alza improvvisamente facendo inciampare la donna, che finisce a terra senza possibilità di scampo.

La caduta è violenta e il dolore immediato: sul posto arriva l’ambulanza del 118 che dopo aver stabilizzato la donna, la trasportano al pronto soccorso dell’Evangelico di Voltri dove le verrà diagnosticata la frattura. Prima del trasporto in ospedale arriva anche uno dei figli della coppia che documenta la situazione, e l’incredibile stato in cui si trova la passeggiata: il paradosso, come si vede dalle foto, è che la coppia è passata proprio a fianco ad una transenna sistemata su altre assi pericolanti, trasformando il passaggio obbligato in una vera e propria trappola.

“Nei giorni successivi abbiamo raccolto tutto il materiale per fare denuncia – spiega l’altro figlio che ha prontamente contattato la nostra redazione per raccontare quanto accaduto – Personalmente sono tornato sul luogo dell’incidente per cercare altri testimoni, e mentre ero li ho incontrato diverse persone che mi hanno raccontato di altri episodi simili, con ferimenti e inciampi di ogni genere. Se è un ragazzo a cade, cosa certo non meno grave, non succede nulla, ma se a cadere è un anziano, allora sono guai. Questa situazione è inaccettabile”.

Passeggiata di Voltri e le assi-trappola

Questo è solo l’ultimo episodio della tormentata storia della passeggiata di Voltri, una delle più frequentate e discusse della città: realizzata nel 2008, sta mostrando tutti i segni del tempo e, va sottolineato, della scarsa manutenzione. Nel 2018 venne praticamente distrutta dalla famosa mareggiata che colpì tutto il litorale ligure, con i lavori di ripristino che durarono anni tra le proteste della cittadinanza. Poi l’incidente che, come si dice, “prima o poi succede”. E quel poi è arrivato alla fine.