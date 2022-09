Vincono Sestri Levante, Vado e Sanremese

Genova. Il secondo turno del campionato di Serie D risulta molto favorevole alle squadre liguri, in particolare modo a Sestri Levante (vittorioso 1-0 a Legnan0), Vado (corsaro, 2-0 a Chisola) e Sanremese (4-1 nel derby con la Fezzanese).

Il Ligorna esce indenne dalla trasferta di Asti, pareggiando 0-0.

Il colpo di testa vincente di Pane, regala al Sestri Levante di mister Barilari il successo in quel di Legnano.

“Abbiamo vinto contro una grande squadra come il Legnano – afferma il direttore sportivo Paolo Mancuso – sono molto contento per la squadra e per il nostro giovane mister”.

Successo esterno anche per il Vado, che s’impone (2-0) a Chisola: le reti decisive sono di Capra e Di Renzo.

“I tre punti fanno molto bene al nostro morale e ci danno tanta autostima – dichiara mister Marco Didu – il nostro percorso di crescita continua”.

Le quattro reti rifilate dalla Sanremese alla Fezzanese valgono il primato in graduatoria.

“Non esistono gare facili in Serie D – attacca Gabriele Giannini, mister maturano – dovremo essere bravi, in ogni partita – ad interpretarle nel migliore dei modi”.

“Il match è stato in bilico fino al rigore messo a segno da Scalzi – puntualizza Fabio Lorieri, direttore sportivo degli spezzini – la Sanremese ha meritato di vincere, ma il risultato è troppo severo nel punteggio”.

Il Ligorna torna a casa con un punto, ottenuto sul campo dell’Asti, ma con qualche rammarico per non essere riuscito a sfruttare (dal 55°) la superiorità numerica, a causa dell’espulsione del difensore Scala.

“Non abbiamo concretizzato alcune palle goal, che avrebbero cambiali corso dell’incontro – afferma mister Giorgio Roselli – in superiorità numerica non siamo riusciti a trovare il guizzo vincente”.