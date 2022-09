Villa Gruber, la pulizia del parco storico affidata ai volontari del Gruppo Città di Genova

Genova. E’ stato sottoscritto e poi approvato in questi giorni il patto di collaborazione tra Comune di Genova e i volontari del Gruppo Città di Genova per la piccola manutenzione ordinaria del parco di Villa Gruber, a Castelletto.

L’accordo, che segue lo schema approvato dal Consiglio comunale nel 2016, prevede l’affiancamento dei volontari nella gestione degli spazi dello storico parco, comprendendo tra i compiti quello di pulire i viali, rimuovere i rifiuti e presidiare il territorio, facendo da “vedetta” presso polizia locale o Aster di situazioni di criticità, sia ‘umana’ che strutturale.

Il patto è stato promosso anche dal Municipio I Centro Est, ed è operativo da subito. Nello specifico i volontari si occuperanno della pulizia dei viali, delle aree a verde del Parco e del piazzale antistante i Carabinieri e la sede dell’A.S.D.; del mantenimento dello stato di decoro dell’area; vigilanza sulla corretta fruizione dei luoghi; segnalazione di atti vandalici e situazioni di pericolo anche potenziale.

Oltre a ciò l’associazione si impegna al conferimento dei rifiuti raccolti, la rimozione di erbacce infestanti a mano e piccoli interventi di manutenzione ordinaria, come la coloritura di arredi, da concordarsi con l’area tecnica del municipio.

La manutenzione del verde vera e propria, quindi la gestione delle siepi e degli alberi, rimane ad Aster, l’unico soggetto titolato per intervenire nei parchi storici genovesi: i volontari quindi non potranno apportare modifiche ai luoghi del parco, vincolato, e dovranno fare una vigilanza definita come “discreta, senza interventi verbali nei confronti di utenti che attuano comportamenti non consoni al decoro dei luoghi ed alla loro funzione o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni: il Soggetto Proponente dovrà limitarsi a segnalare immediatamente alla Polizia Locale od ai Carabinieri della Stazione più vicina, le situazioni rilevate”.