Genova. “Siamo molto soddisfatti del risultato perché in pochissimo tempo siamo riusciti a dare continuità della gestione e della fruizione di uno degli impianti sportivi più importanti della città, garantendo al quartiere la possibilità di usufruire del parco pubblico ogni giorno”. Questo il commento del neo assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi alla notizia dell’affidamento dell’impianto di Villa Gentile di Sturla al consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0.

Individuato attraverso una manifestazione di interesse pubblico chiusa lo scorso 23 agosto, il nuovo gestore subentra al precedente che aveva comunicato al Comune di Genova la riconsegna dell’impianto il prossimo 5 settembre. “Come ci eravamo impegnati – spiega l’assessore – Villa Gentile proseguirà la propria attività senza soluzione di continuità per tutti gli sportivi, amatoriali e professionisti. Dalla prossima settimana quindi, esaurite le consuete ferie estive durante le quali comunque è stato assicurato l’accesso ai professionisti per gli allenamenti, Villa Gentile sarà regolarmente aperta anche per l’attività sportiva delle scolaresche, fino alle 14. Abbiamo formalizzato il contratto con il nuovo consorzio, tutto genovese, che fino a fine giugno del prossimo anno gestirà l’impianto in dialogo con la Fidal, un fattore importante voluto dalla nostra amministrazione per valorizzare un polo strategico per l’atletica genovese”.

Nei prossimi giorni è previsto anche un sopralluogo di ‘restituzione’ dell’impianto dove l’amministrazione civica riprenderà virtualmente possesso del bene dato in concessione, verificandone lo stato di conservazione e il rispetto delle condizioni sottoscritte nel precedente contratto. Un passaggio non scontato, visto che in questi anni sono state numerose le polemiche da parte di associazioni e residenti del quartiere sulla gestione dell’impianto, sulla fruizione del parco pubblico (annesso ‘di fatto’ all’impianto e diverse volte risultato off limits per i cittadini), e sulla realizzazione delle opere previste dal contratto stesso, come l’implementazione di “tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico per un importo di 127 mila euro“.

“Sarà garantita, anche di domenica, l’apertura del parco pubblico nelle modalità dei giardini comunali – specifica l’assessore – mentre per tutti gli atleti, grandi e piccoli, l’accesso all’impianto sportivo sarà garantito dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 al sabato”.

“Apprendo con estrema soddisfazione la notizia emersa dal bando, dell’estensione dell’orario di apertura del giardino pubblico di Villa Gentile soprattutto fine settimana seguendo la normativa che regola l’orario dei giardini pubblici – commenta Serena Finocchio, consigliere municipale d’opposizione che in questi anni ha più volte riportato a vari livelli istituzionali le criticità legate a Villa Gentile – Una battaglia personale che mi vede in prima fila da oltre 5 anni, prima attraverso la partecipazione alla cittadinanza attiva poi come consigliere municipale. Sarà mia premura continuare a vigilare, da qui in avanti, per far sì che l’amministrazione municipale garantisca il decoro l’ordine e la pulizia minima necessaria, cosa che fino ad oggi non è mai avvenuta. Il nuovo locatario dovrà fare fede agli impegni presi e sottoscritti e il mio compito di consigliere Municipale m’impone di verificare che questi vengano poi rispettati”.