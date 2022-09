Via Trensasco, ancora uno smottamento: il muro che sostiene la strada continua a cedere

Genova. Ancora uno smottamento in via Trensasco, che è stata momentanemente chiusa al traffico da parte della polizia locale per poi essere riaperta in attesa di ulteriori verifiche: il muro che la sostiene e che da tempo incombe sull’ultima casa all’interno del Comune di Genova continua a muoversi.

Nel primo pomeriggio, infatti, nonostante dal cielo non fosse caduta alcuna goccia, la massicciata ha ripreso a muoversi, ‘sputando’ nuove pietre all’interno del giardino già transennato la scorsa settimana: massi da diverse decine di chili, che sono rotolati sul pavimento, per fortuna senza ferire nessuno.

Il nuovo crollo ha fatto immediatamente scattare l’allarme: arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre i tecnici di Comune di Genova e polizia locale hanno esaminato la situazione notando spostamenti anche in un’altra parte del muro, molto più vicina alla casa. Da qui la necessità di nuove verifiche per la strada che collega direttamente con il comune di Sant’Olcese.

Già questa mattina una squadra di Ireti aveva fatto un sopralluogo, annotando la necessità di mettere in sicurezza la grande tubatura delle acque nere che scende da Trensasco, e che corre lungo la massicciata della strada: un cedimento di quest’ultima potrebbe quindi, anche creare gravi problemi legati alla rete fognaria. Da capire cosa succederà per i residenti della casa sotto la strada: una famiglia con tre bambini che da tempo vive nella paura. Al momento, però, non è stato previsto alcuna evacuazione.