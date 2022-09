Via Trensasco chiusa al traffico: ora interventi urgenti per salvare la strada

Genova. Dopo un lungo sopralluogo ieri notte è stata chiusa al traffico via Trensasco, la strada che parte da San Gottardo e collega il comune di Genova, dalla Val Bisagno, al comune di Sant’Olcese: i nuovi smottamenti del muro che sostiene la strada, infatti, hanno potenzialmente compromesso tenuta della struttura che ora dovrà essere sottoposta ad un intervento di messa in sicurezza.

Nel pomeriggio, infatti, i residenti del civico 21, la casa situata sotto il piano stradale, avevano allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco dopo la caduta di nuovi massi dal muro, facendo scattare ancora una volta i soccorsi. Ma dal sopralluogo è emerso che la situazione ora è davvero a rischio, e quindi, dopo il divieto per i mezzi pesanti, è stato posto il divieto totale di accesso, fatto salvo un piccolo passaggio pedonale lato monte.

Sul posto ieri sera le lunghe le verifiche fatte da vigili del fuoco, tecnici di Comune di Genova e Sant’Olcese, insieme al presidente del Municipio Media Val Bisagno Uremassi e dall’assessore Apicella: la chiusura, infatti, provoca gravi disagi per il trasporto pubblico di collegamento e anche per il servizio di nettezza urbana. Per raggiungere Trensasco al momento si può passare da Pino, facendo un lungo giro passando da Molassana.

Già in mattina una squadra di Ireti aveva fatto un sopralluogo, annotando la necessità di mettere in sicurezza la grande tubatura delle acque nere che scende da Trensasco, e che corre lungo la massicciata della strada: un cedimento di quest’ultima potrebbe quindi, anche creare gravi problemi legati alla rete fognaria. Da capire cosa succederà per i residenti della casa sotto la strada: una famiglia con tre bambini che da tempo vive nella paura. Al momento, però, non è stato previsto alcuna evacuazione. Nella giornata di oggi saranno fatti nuovi incontri per capire come intervenire nel minor tempo possibile.