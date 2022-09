Genova. Rapina questa notte in via Pré ai danni di una albergatore pakistano. E’ successo all’hotel Royal. La vittia è stata colpita in testa con uno oggetto contundente.

L’aggressore gli ha sottratto smartphone e portafoglio e poi è fuggito. E’ stato arrestato poco dopo dai carabinieri del radiomobile.

E’ un italiano di 23 anni. Il ferito è stato medicato al pronto soccorso, non è grave.