Vespertine, l’assessore Brusoni: “Nessuna chiusura in vista”

Genova. “Non c’è nessun rischio chiusura delle scuole Vesperitne, al contrario la nostra amministrazione è fortemente impegnata nella valorizzazione di questo istituto storico che svolge un’imprescindibile funzione formativa, aggregativa e di socialità all’interno della nostra comunità e nei nostri quartieri”. Lo dichiara l’assessore al Personale e alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni smentendo la notizia di possibili chiusure.

“Nessuna chiusura è in vista – continua l’assessore – abbiamo attualmente 19 insegnanti e una scuola attiva in ogni Municipio. In due Municipi abbiamo tre insegnanti, in sei due e in quello della Valpolcevera stiamo cercando la nuova insegnante da affiancare a quella in servizio, dopo che il bando di mobilità interna ha avuto come esito il rifiuto di due istruttrici”.

“Proprio lunedì abbiamo un incontro per individuare la nuova insegnante. Ricordo che questa amministrazione, nella passata consiliatura, ha varato un nuovo regolamento proprio per valorizzare e mettere al passo con i tempi le scuole Vesperitine, a lungo lasciate al loro destino. A ottobre il servizio partirà regolarmente: sul sito del Comune di Genova sono disponibili tutte le informazioni e la modulistica per le iscrizioni, fino al 30 settembre”, conclude.