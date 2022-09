Verso Sampdoria-Milan, Giampaolo: “Dovremo dare il 110%, siamo squadra che lotta per non retrocedere”

Genova. Domani sera al Ferraris Sampdoria-Milan e Marco Giampaolo non si nasconde nella conferenza pre-gara: “Dovremo dare il 110%. Non ci sono partite facili, alcune sono quasi proibitive però penso che si debbano giocare con convinzione perché non sai mai cosa può succedere”.

La sconfitta di Verona è stata analizzata nei dettagli e archiviata: “Una gara compromessa da 7 – 8 minuti di cattiva gestione. Ne abbiamo parlato ma ora è archiviata e la partita più importante è la prossima domani contro la squadra migliore del campionato che ha una consapevolezza nei propri mezzi straordinaria. Quando pareggia è come se fosse una sconfitta, ma dovremo giocare col coraggio giusto”.

Il mister blucerchiato però è anche realista: “Dovremo giocare da squadra che lotta per non retrocedere, non abbiamo fatto investimenti da 30-40 milioni, no? Tutte le altre considerazioni sono figlie di rotture di scatole, di chi ci vuole inzuppare il pane. Non va disperso l’entusiasmo, il provare a giocarsi le partite nella maniera giusta. Quest’anno ci siamo riusciti a volte, qualche volta meno”.

Mancheranno Colley e Winks, non ancora recuperati. Presenti Ferrari, Murillo e Quagliarella, che ha avuto un problema in settimana, anche Gabbiadini migliora sempre di più.