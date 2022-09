Valle Stura e il letto del torrente invaso dalle piante. L’ansia dei residenti: “La stagione delle piogge è già arrivata”

Genova. L’acqua si vede a mala pena, e solo la presenza del pietrame e degli argini lascia intuire che sotto tutto quel verde scorre uno dei più ‘pericolosi’ torrenti della regione, capace di diventare un vero e proprio incubo a pochi metri delle case.

Parliamo del torrente Stura che scorre nell’omonima valle, e che con l’autunno alle porte torna ad essere uno degli osservati speciali, per un territorio che ogni anno (o quasi) registra eventi alluvionali, allagamenti e frane.

Per questo motivo lo stato di manutenzione dell’alveo preoccupa molto i residenti di Masone, Campo Ligure e Rossiglione, che ci hanno segnalato, documentandola, la situazione attuale: “Fra una settimana sarà autunno, mentre la stagione delle piogge è già iniziata – ci scrivono – non capiamo cosa si aspetti per fare un po’ di pulizia per un torrente che ogni anno in caso di allerta non ci fa dormire”.

Le immagini parlano da sole: una florida vegetazione ricopre il greto del torrente fornendo ‘materiale utile’ per intasare briglie, ponti e passaggi. Insomma, non il modo migliore per arrivare alla stagione delle piogge, aspettando le allerte. E si spera solo quelle.