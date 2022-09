Valbisagno, su Facebook nasce il gruppo “Comitato Sì Skymetro”: 700 iscritti in due giorni

Genova. Si chiama “Comitato SI SKYMETRO Valbisagno” e ha raccolto più di 700 adesioni in due giorni. È la risposta social a chi dice no alla metropolitana sopraelevata da Brignole a Molassana. Un gruppo Facebook di cittadini che si schierano a favore dell’infrastruttura e mettono nel mirino il fronte dei contrari, a sua volta intenzionato ad agire con un ricorso al presidente Mattarella.

Il gruppo è stato creato da Roberto Manca e tra i suoi iscritti conta anche il consigliere di Forza Italia Paolo Aimè, per anni attivo nel Municipio Media Valbisagno, e l’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino.

Il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno sostenibile, che ha intrapreso l’iter per costituirsi ufficialmente e conta quasi 800 iscritti su Facebook, è contrario per una serie di motivi. Secondo l’ipotesi contenuta nello studio preliminare la metro sopraelevata passerà in corso Galliera mettendo a rischio gli alberi storici e svalutando gli immobili. Inoltre si teme che sotto i piloni si possa creare una situazione di degrado urbano. Dal punto di vista tecnico si ritiene inutile il passaggio sulla sponda sinistra perché costringerebbe a lunghi percorsi pedonali e scomodi per anziani e disabili.

I sostenitori puntano invece sulla velocità (si stimano 11 minuti per l’intero tragitto tra Brignole e Molassana) e sul fatto che le strade della Valbisagno, già intasate da numerosi cantieri, rimarranno completamente libere.