Val Varenna, albero cade sulla strada in zona Carpenara: viabilità interrotta

Genova. Un albero è caduto questa mattina sulla strada che attraversa la Val Varenna, ad altezza di Carpernara di fatto bloccando la circolazione stradale e la viabilità per raggiungere San Carlo di Cese.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno operando per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza il versante. Presenti anche le pattuglie della polizia locale che stanno dirigendo il traffico. Dopo un primo blocco, si sta operando per ripristinare la viabilità almeno con un senso unico alternato.

Nel frattempo sale le preoccupazione degli abitanti per l’arrivo della stagione delle piogge, che in Val Varenna ha sempre creato criticità assortite. Quella dei versanti, spesso proprietà private abbandonate e quindi in abbandono, è una criticità molto importante per la vallata da anni alle prese con una progressivo deterioramento della tenuta sopratutto difronte ai fenomeni meteo più intensi di questi anni.