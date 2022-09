Val Bisagno, Giacobbe (M5s): “Cantieri e avvio scuole, tempismo (im)perfetto”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Federico Giacobbe, consigliere del M5s in Media Val Bisagno.

“Mercoledì 14 è iniziato il nuovo anno scolastico anche in Liguria. Nonostante l’Amministrazione avesse avuto tutto il tempo per organizzare un prevedibile e sostanziale aumento di traffico, ci ritroviamo anche sul nostro territorio della Val Bisagno ingorghi in ogni arteria primaria che bloccano ogni mattina completamente la città.

A rallentare tutto cantieri in concomitanza che potevano evidentemente essere programmati e ultimati durante il periodo estivo.

In aggiunta a questo non si è fatto trovare pronto neppure il servizio di trasporto pubblico locale che ha visto perdere le navette sussidiarie utilizzate per gli studenti durante il periodo pandemico, senza provvedere ad aumentare le corse di servizio soprattutto durante gli orari di apertura e chiusura delle scuole.

Un’amministrazione questa che ha sempre dichiarato di voler puntare sul trasporto pubblico locale proclamando gratuità a destra e a manca per poi dimostrare con i fatti che si tratta unicamente di propaganda politica.

Tutto questo con un’assenza cronica da parte della Polizia Municipale, nonostante le continue assunzioni di nuovi Agenti negli ultimi anni, impiegati inutilmente a presidiare il centro storico sostituendosi erroneamente alle Forze dell’Ordine preposte, o in dimostrazioni di nuovi strumenti fantascientifici atti unicamente alla spettacolarizzazione a discapito dei reali bisogni dei cittadini”.