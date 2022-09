Università di Genova, il rettore: “Torniamo a vedere in faccia gli studenti ma il Covid ci ha anche reso migliori”

Genova. Da via Balbi a Valletta Cambiaso, dalla Darsena a Sarzano al Magistero al Campus di Savona, finalmente le strade e i palazzi, le aule e i corridoi tornano a essere affollati di ragazzi con un volto. La ripresa dell’anno accademico 2022/23 porta con sé, anche all’Università di Genova, l’addio alle mascherine e al distanziamento obbligato. Anche se qualche studente non rinuncia alla sicurezza dell’ffp2 e – spiega il rettore dell’Ateneo genovese Federico Delfino – “c’è un grande senso di responsabilità da parte di tutto il mondo accademico”.

Ieri sono riprese le lezioni per gran parte dei corsi di laurea, quelle del polo umanistico, Lettere, Giurisprudenza, Economia, quelle di ingegneria e architettura mentre ad esempio stanno ancora scaldando i motori futuri medici, biologi e linguisti. Dopo due anni di pandemia, lezioni in presenza che saranno interrotte lunedì 26 settembre causa elezioni, (per non svantaggiare gli studenti fuori sede) ma che all’Ateneo si augurano di non sospendere mai più.

“E’ stata una grande emozione avere di nuovo davanti studenti che non sono distanziati tra di loro, che non hanno mascherine e con i quali la relazione è di nuovo stabilità nella maniera più ampia – dice il rettore Federico Delfino, che insegna anche Ingegneria al Campus di Savona – ma devo dire che stiamo vivendo questa ripartenza molto bene, vedo grande senso di responsabilità da parte della comunità accademica, studenti inclusi, molta attenzione alle regole del cosiddetto galateo respiratorio, alla sanificazione delle mani, ai distanziamenti nei momenti in cui si possano creare assembramenti nei locali chiusi, ai ricambi d’aria, tutto questo mi fa pensare che il covid è stato sicuramente un periodo di ombra per l’Università, ha creato molti problemi ma ci ha insegnato qualche cosa e credo che ne uscirà quindi un’università migliore”.

E la didattica a distanza potrebbe quindi tornare utile, sperando che non sia necessario, in caso di allerta meteo. Le stesse lezioni registrate non saranno perdute ma potranno essere sfruttate anche in futuro, soprattutto quelle di base.

“Le aule, dice il rettore, sono piene“. La pandemia non ha scoraggiato le nuove iscrizioni e anche se i numeri non sono ancora definitivi Delfino non intravvede un calo nelle iscrizioni. “In generale a livello italiano nel primo anno di pandemia c’è stato un incremento delle iscrizioni, poi c’è stato un piccolo calo fisiologico nell’anno successivo, calo comunque non riscontrato a Genova – dice – penso che si stia percependo rispetto al passato un cambio di passo, credo si stia percependo un clima diverso rispetto al passato, con un’università che vuole essere motore di sviluppo, di crescita sociale, di promozione di attività con il mondo produttivo, anche riguardo alla prosecuzione della carriera dello studente, che studia, approfondisce, si laurea e deve accedere al mondo del lavoro”.

Per il futuro il rettore Federico Delfino vuole un’Università che ancora di più sia funzionale a inserire gli studenti nel mondo del lavoro: “Gli studenti di oggi sono ovviamente cosmopoliti ma è compito nostro quale Università di Genova creare anche opportunità di lavoro qui, e non di secondo livello, Genova sta vivendo una stagione di sviluppo e rinascita, anche grazie al pilastro dell’alta tecnologia, credo che questo sia percepito dalle famiglie, dagli studenti tutti, e c’è molta attenzione verso lo studio terziario, stiamo scontando un ritardo cronico come Paese, siamo tra i Paesi europei fanalini di coda per giovani tra 24 e 35 anni agli studi terziari, c’è da lavorare, dalla mancanza di infrastrutture e housing universitario, ma dobbiamo fare comprendere ai giovani e alle famiglie che la conoscenza è fondamentale per avere successo nella vita”, conclude.