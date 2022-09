Un Podcast creato dagli studenti delle superiori sul futuro della Liguria: il concorso di Legacoop

Liguria. Il futuro della Liguria in un podcast creato dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il concorso, elaborato da Legacoop Liguria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, coinvolge team da 3 a 5 ragazzi che entro il 18 novembre potranno presentare diversi testi che saranno trasformati in un podcast “corale” rilasciato sulle principali piattaforme.

Due i temi al centro di quello che diventerà il Podcast manifesto delle scuole liguri: la visione del futuro dei giovani rispetto alla natura e al territorio ligure tra mare ed entroterra; il lavoro nell’ambito delle professioni Steam (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) in un futuro dove in questi settori le opportunità siano più accessibili a tutti.

“Il progetto si inserisce nel nostro impegno di potenziare il rapporto tra mondo della scuola e sistema cooperativo, offrendo agli studenti strumenti utili all’orientamento professionale e al successo occupazionale – spiega Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria – questo progetto vuole sostenere i giovani a cominciare a pensare sin dai 16 anni al loro futuro lavorativo, collegandolo alle opportunità che il territorio offre. Un territorio che più impareranno a difendere e a promuovere con le nuove tecnologie, più sarà in grado di garantire a loro lavoro e occupazione”.

Il team il cui elaborato sarà giudicato più meritevole in assoluto dalla giuria vincerà una giornata formativa presso gli uffici milanesi di Podcastory (Podcast day), per approfondire il viaggio dalla nascita al rilascio del contenuto.

“I giovani sono prontissimi ad adeguarsi e utilizzare ogni forma di nuova tecnologia comunicativa − sottolinea Antimo Ponticiello, drettore dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria − questo progetto ha il merito di canalizzare la loro creatività in un percorso che mette insieme un nuovo senso di appartenenza al territorio con il patrimonio storico e culturale della Liguria. Avvicinando il mondo della scuola a quello del lavoro con una particolare attenzione alle nuove professioni”.

Il progetto La nostra Liguria. Il nostro futuro, promosso anche da Coopfond e cofinanziato da Regione Liguria, sarà inserito dagli istituti scolastici partecipanti anche nell’ambito dei progetti Pcto (ex alternanza scuola – lavoro).

Qui il link per altre informazioni e partecipare.