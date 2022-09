Ugolini (M5S): “Votata all’unanimità mozione M5S a favore di contributi per Unione ciechi e ipovedenti”

Genova. “Più di un anno fa, come M5S avevamo depositato una mozione per impegnare la Giunta e l’assessore competente a sostenere la richiesta di aumento “una tantum” del contributo dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETAS APS-Sezione territoriale La Spezia. Finalmente, il documento è approdato in Aula” afferma il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, primo firmatario della mozione.

E prosegue: “L’assessore Cavo ha comunicato di aver già disposto dei fondi e ha quindi chiesto – ritenendola superata – il ritiro della mozione. Non abbiamo accettato. La discussione ci ha così permesso di ottenere un emendamento al documento, che di fatto apre la strada a ulteriori contributi per la categoria delle cui esigenze ci siamo fatti portavoce in Aula”.

Infine conclude: “Oggi più che mai dobbiamo far sì che le istituzioni sostengano senza tentennamenti le categorie più fragili”.