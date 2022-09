Tutti pazzi per Giada Scognamillo, dalla ginnastica ritmica a Genova ai banchi de Il Collegio in tv

Genova. “Ho questo aspetto da principessina ma se pensate che sia la classica brava ragazza non avete capito niente! Diciamo che non sono proprio così, che capita ogni tanto di fare qualcosa di pazzerello”. Questo il biglietto da visita di Giada Scognamillo, 17 anni, genovese, faccia d’angelo con un caratterino da tigre, come ha dimostrato per tanti anni nello sport – è campionessa di ginnastica ritmica – e ora sta facendo nelle puntate della trasmissione Rai Il Collegio.

Giada Scognamillo è una delle nuove protagoniste della docu-fiction arrivata alla sua settima edizione e che vede un gruppo di ragazzi e ragazze trascorrere due mesi di tempo in un collegio – quest’anno l’ambientazione ricostruisce la fine degli anni Cinquanta – con l’obbiettivo di conseguire la licenza media. Quindi lezioni vero e proprie, esami, interrogazioni ma anche rapporti di amicizia, insicurezze e punti di forza tipici degli adolescenti.

E Giada, che a Genova frequenta il liceo artistico Klee Barabino e insegna ginnastica alle allieve più piccole – tantissimi i successi messi a segno con la società Auxiulium – incarna in tutto e per tutto il profilo dell’adolescente ribelle. Tanto che, lo racconta nel programma, ha litigato con il padre facendosi persino cacciare di casa.

Tutti gli amici e i parenti, papà Mauro compreso, fanno il tifo per lei. Anche la mamma è convinta che “un po’ di collegio le farà bene“, racconta nella scheda di presentazione trasmessa in tv.

Sui social è attivissima, soprattutto su TikTok: voiceover, balletti, pettegolezzi e quella tendenza a non piacersi che la accomuna a tante ragazze della sua età. Fidanzato? Non se ne parla, per ora Giada Scognamillo – che odia essere chiamata Giadina – non è riuscita a placarsi neppure su quel fronte.