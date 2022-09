Tubo rotto a San Fruttuoso, salita della Noce si trasforma in un fiume

Genova. Allagamenti stamattina nel quartiere genovese di San Fruttuoso, ma nulla a che vedere con l’allerta meteo e il maltempo.

Un tubo dell’acqua si è rotto in salita della Noce, nei pressi di via Torti. La strada, decisamente in pendenza, si è trasformata in un fiume.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno avvertito i tecnici di Ireti per fermare il flusso e riparare la perdita. Nelle prossime ore, durante i lavori per risolvere il guasto, potrebbe mancare l’acqua nelle abitazioni della zona.

Salita della Noce, una strada senza sbocco veicolare, per ora è rimasta aperta al traffico.

Video di Bruna Ruocco, pagina Facebook Sei di San Fruttuoso se