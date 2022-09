Tribunale di Genova, gli avvocati genovesi dicono no alla sospensione dello sciopero: il 12 settembre stop alle udienze, compresa quella sul crollo del Morandi

Genova. Nonostante la visita del vicepresidente del Csm David Ermini e nonostante gli annunci sul parziale reintegro nell’organico gli avvocati genovesi hanno deciso che lo sciopero indetto dalla camera penale per lunedì 12 settembre si farà. E così la ripresa del processo per il crollo di ponte Morandi slitterà al giorno successivo.

Il Direttivo della Camera Penale Regionale Ligure all’esito dell’assemblea straordinaria degli iscritti convocata oggi, ritiene che “permangano le condizioni che hanno portato alla proclamazione dell’astensione dalle udienze e dall’attività giudiziaria per il giorno 12

settembre 2022 e, pur prendendo atto dell’attenzione riservata al problema dalle Istituzioni, reputa che i provvedimenti ad oggi assunti non siano sufficienti a fronte della eccezionale situazione di carenza di organico del settore penale del Tribunale di Genova – che sarà ulteriormente gravata dai previsti pensionamenti e trasferimenti di magistrati, nonché dall’imminente inizio di altri maxi processi destinati ad assorbire in via esclusiva le

residuali risorse disponibili” si legge in una nota della Camera penale.

Gli avvocati chiedono quindi “l’immediata adozione di misure straordinarie che, così come assunte nel passato in altri Fori, possano garantire il regolare esercizio dell’attività giudiziaria e la tutela dei diritti dei cittadini”.