Tribunale di Genova e carenza organico: processi minori verso la normalità

Genova. Primo passo verso la “normalità” in Tribunale a Genova dove i processi minori erano a rischio prescrizione per lo slittamento di 18 mesi della fissazione delle udienze per la carenza di organico. L’ordine di servizio di gennaio è stato revocato e dunque potrà riprendere regolarmente l’attività evitando così il rischio prescrizione di migliaia di procedimenti più piccoli. Lunedì, giorno di ripresa del processo per il crollo del ponte Morandi, gli avvocati genovesi avevano scioperato per lamentare la carenza di magistrati e il conseguente slittamento della fissazione delle udienze al 2025.

La Camera penale Ligure “prende atto con soddisfazione – si legge in una nota – che è stato revocato l’ordine di servizio in tema di riequilibrio dei ruoli, nel quale era previsto il rinvio a oltre 18 mesi dei processi aventi ad oggetto reati cosiddetti ‘a bassa priorità’, di cui avevamo già chiesto la revoca a febbraio”.

“Si tratta di un piccolo passo – sottolineano la presidentessa Fabiana Cilio e il segretario Nicola Scodnik – per uscire dall’attuale situazione di criticità , anche se, fino all’arrivo dei giudici assicurati dal Csm, comunque insufficienti a fronte della straordinaria carenza di organico nel settore penale dibattimentale, i tempi di fissazione dei processi non prioritari rimarranno comunque dilatati. Lo stato di agitazione proclamato dalla Camera Penale permane al fine di vigilare sugli impegni assunti dalle istituzioni”.