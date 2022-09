Traffico merci, la Filt Cgil: “Bene le risorse per il Campasso a tutela del lavoro e del quartiere”

Genova. “Come Filt Cgil Genova e Liguria ci siamo fin da subito espressi favorevolmente rispetto al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie a supporto del traffico merci e persone in Liguria, sostenendo l’importanza di individuare finanziamenti certi e urgenti sia per decongestionare la viabilità autostradale, sia per offrire maggiori opportunità di sviluppo ai porti in un’ottica di sostenibilità ambientale”. Lo dicono in una nota i segretari Laura Andrei e Enrico Poggi.

“Siamo quindi soddisfatti della conclusione positiva dell’iter necessario al ripristino del parco delle manovre ferroviarie di Campasso di Genova – aggiungono – che potrà ripristinare le capacità ferroviarie ridotte nel corso degli ultimi decenni per scelte poco lungimiranti, e consentirà di offrire nuove opportunità di lavoro di qualità al territorio”

.

“Giudichiamo quindi favorevolmente anche l’individuazione di 89 milioni per il territorio – concludono – con l’auspicio che il disagio creato dal ritorno della circolazione ferroviaria in Val Polcevera sia accompagnato dalle compensazioni aggiuntive richieste dagli abitanti”.