Tornano le tradizionali fiera e processione per i Santi Cosma e Damiano a Sampierdarena

Genova. Domenica 25 settembre 2022, presso la Chiesa Santa Maria della Cella si svolgerà la tradizionale fiera dei Santi Cosma e Damiano.

In mattinata, alle ore 08.30, verrà celebrata la prima Santa Messa. Successivamente, alle ore 10.30 verrà celebrata la Santa Messa Solenne in onore dei Santi Medici con la partecipazione del Coro Parrocchiale.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, i Vespri, e a seguire, la tradizionale processione con l’arca dei Santi unitamente alla locale confraternita di Sampierdarena, San Martino Morte e Orazione.

Saranno presenti altre confraternite con i loro crocefissi processionali. La processione sarà accompagnata dalla banda del Circolo Risorgimento Musicale di Sampierdarena diretta dal maestro Matteo Rabolini.

A conclusione, verrà celebrata la Santa Messa di ringraziamento.

Durante la manifestazione dei SS. Cosma e Damiano, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, si svolgerà la mostra dell’Associazione Azzurra Culturale, a cura di Paola Colombo con i Soci dell’Associazione, presso l’angolo della parrocchia Santa Maria della Cella e San Martino. Parteciperanno anche altre bancarelle di merci varie e creative.

LA STORIA

Il comune di Genova, in occasione dei festeggiamenti religiosi dei S.S. Cosma e Damiano, organizza come ogni anno una Fiera di 100 banchi dolci e merci vari che quest’anno si effettua lungo Via Sampierdarena, in particolare nella zona limitrofa alla Parrocchia di “Santa Maria della Cella e San Martino”, sita in Via Giovanetti, proprio al centro del primitivo borgo di “Sancto Pietro de Arena”, nucleo originario del quartiere attorno al quale si è sviluppato l’abitato.

I Santi Cosma e Damiano, di origine araba, la cui celebrazione, secondo il calendario della tradizione cattolica, è il giorno 26 settembre, sono noti come Santi Medici. Furono martirizzati con la decapitazione durante l’impero di Diocleziano e soprannominati “Santi senza argento e non mercenari” perché, per le loro pratiche di cura e guarigione, non vollero mai essere ricompensati in denaro o beni diversi. Presso l’entrata principale della Chiesa della Cella si trovano due statue lignee dei Santi Cosma e Damiano, realizzate intorno al 1960, particolarmente venerante della Comunità pugliese di Sampierdarena.

In Puglia, le celebrazioni dei Santi attirano centinaia di fedeli in diverse città della regione, con un programma di appuntamenti religiosi e civili, processioni solenni, concerti di bande e spettacoli pirotecnici. Queste feste, nella tradizione pagana, segnano il ritorno alla vita invernale ed al paese d’origine, dopo l’estate trascorso al mare o in campagna.

Nel pomeriggio della domenica 25 settembre 2022, si svolge la tradizione processione religiosa, durante la quale le statue lignee dei S.S. Cosma e Damiano, vengono trasportate per le vie del quartiere, insieme ai Cristi delle varie Confraternite, che ogni anno partecipano alla celebrazione religiosa dei Santi.