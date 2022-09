Terremoto, traffico treni sospeso nella tratta genovese: verifiche in corso e ripresa graduale in serata

Genova. Traffico dei treni sospeso tra Genova e Recco dalle ore 15:50 in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito del terremoto che ha avuto come epicentro la zona di Bargagli.

Lo spiega Trenitalia in un tweet. “Il traffico è sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico tra Genova e Recco.

“In corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso”.

Treni sospesi anche nella tratta Genova-Ronco Scrivia sulle linee Genova-Milano/Torino a seguito delle scosse di terremoto avvertite questo pomeriggio in Liguria.

Praticamente al momento rimane aperta solo la linea Genova Acqui terme e la linea di ponente. Ai passeggeri fermi in stazione gli addetti di Trenitalia stanno fornendo il ‘courtesy kit’, segno che l’attesa per la ripresa del servizio ferroviario potrebbe non essere breve.

Agg. ore 19: se verso ponente i treni da principe seppur con ritardi, ancora tutto fermo a levante e sulla tratta Genova-Torino e Genova Milano. Secondo le prime informazioni il traffico ferroviario dovrebbe gradualmente riprendere a partire dalle 20, ma le verifiche sono ancora in corso.

Agg. ore 20.18 Sta riprendendo gradualmente la circolazione ferroviaria, sospesa in via precauzionale alle ore 15.50, nella tratta Genova-Ronco Scrivia sulle linee Genova-Milano/Torino/Busalla. Si stanno concludendo le attività di verifica dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), a seguito delle scosse di terremoto che hanno interessato il capoluogo ligure. Riattivato al momento un binario da Genova a Milano/Torino via Mignanego, entrambi i binari tra Genova e Busalla, l’itinerario Granarolo fra Genova Principe e Ronco Scrivia e tra Genova Brignole e Nervi. In corso di verifica l’altro binario via Mignanego e le restanti tratte della linea Genova-La Spezia