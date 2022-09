Tennistavolo, Grand Prix: Maurizio Mazzoni vince l’Assoluto, Alice Borsani il Quinta Categoria

Toirano. Nella giornata di domenica 18 settembre, nel palazzetto dello sport di Toirano, si è svolta la prima prova della Coppa Liguria della stagione 2022/2023. A partire dalle ore 9,30, sotto l’attenta direzione del giudice arbitro Gianbeppe Cuatto, con l’organizzazione dell’Asd Toirano, si sono affrontati 45 atleti in rappresentanza di 10 società, per la conquista dei sette titoli in palio.

Apertura dedicata al Sesta Categoria maschile, che ha visto primeggiare Daniele Zecca (Don Bosco Varazze) in finale su Daniele Bellan (Vallecrosia). Terza posizione per Gabriele Viterbo (Villaggio Sport) e Gianni Visca (Don Bosco Varazze).

Il Quinta Categoria femminile è stato vinto da Alice Borsani (Athletic Club); seconda classificata Vittoria Bellan (Vallecrosia).

Nel Quinta Categoria maschile successo di Alessandro Caslini (Toirano), vittorioso in quattro set nella finale con David Marani (Vallecrosia). Podio completato da due pongisti del Toirano: Stefano Tavilla e Andrea Abete, terzi classificati. Nei quarti di finale si sono piazzati Alessandro Ventura (Vallecrosia), Stefano Ratazzi, Manuele Castelnuovo (Don Bosco Varazze) e Paolo Moretti (Spotornese).

Il torneo Quarta Categoria femminile è stato vinto dalla testa di serie numero 1: Maya Pino (Arma di Taggia) con tre successi in altrettanti incontri; seconda Giuseppina Volpi (Don Bosco Varazze), terza Silvia Chiappori (Toirano), quarta Francesca Brea (Arma di Taggia).

Primo posto per Andrea Bottaro (Toirano) nel Quarta Categoria maschile, al termine di una combattuta finale con Luca Balleri (TT Club La Spezia); completano il podio i semifinalisti Marco Borsani (Athletic Club) e Fabio Aigotti Bottino (Toirano).

Nel singolo femminile Assoluto bis di Maya Pino (Arma di Taggia) che ha primeggiato nuovamente davanti a Giuseppina Volpi (Don Bosco Varazze), seconda. Terza posizione per Francesca Brea (Arma di Taggia), quarta per Alice Borsani (Athletic Club).

Il torneo più partecipato, l’Assoluto maschile, con 24 pongisti in gara, ha registrato la vittoria finale di Maurizio Mazzoni (Athletic Club) che ha avuto la meglio per 11-9 al quinto set su Marco Borsani (Athletic Club). Terzi classificati Luca Guglieri (Bordighera) e Andrea Bottaro (Toirano). Piazzamento nei quarti di finale per David Marani (Vallecrosia), Alessandro Caslini (Toirano), Armando Torregrossa (Toirano) e Luca Balleri (TT Club La Spezia).

Clicca qui per consultare tutti i risultati.

L’appuntamento con la seconda prova del Grand Prix regionale per per martedì 1 novembre; sarà preceduta, il 29 e 30 ottobre, dalla prima prova Golden.

Il podio dell’Assoluto femminile

Il podio del Quarta Categoria femminile

Il podio del Quarta Categoria maschile

Il podio del Quinta Categoria femminile

Il podio del Quinta Categoria maschile

Il podio del Sesta Categoria maschile