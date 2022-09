Tennis, Federer annuncia il ritiro a 41 anni. Due anni fa venne in Liguria per incontrare Carola e Vittoria

Finale Ligure. Roger Federer appende la racchetta al chiodo. Ad annunciare il ritiro dal tennis professionistico è stato egli stesso, tramite un post sui social network nelle ultime ore.

Il pluri-campione svizzero, 20 volte titolato nei Grandi Slam (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open e 1 Roland Garros), lascia all’età di 41 anni. La Laver Cup, in programma la prossima settimana, sarà la sua ultima apparizione in uno torneo ATP.

Ritenuto da molti come il più grande tennista di ogni epoca – anche per il modo elegante nell’interpretare le varie fasi di gioco – Federer consegna ai posteri della storia sportiva una carriera ventennale, costellata da successi e riconoscimenti. Nella coda o fase finale della stessa – in piccolissima parte – legata anche a un episodio nel territorio savonese. In particolare a Finale Ligure.

Nel 2020 infatti – in pieno periodo pandemico – due giovani tenniste finalesi, Carola e Vittoria, divennero simbolo di resistenza all’avversità del momento. Le due ragazze vennero infatti immortalate mentre erano intente a “palleggiare” su due tetti in due condomini confinanti . Il video, ripreso anche dall’allora presidente della Commissione europea Ursula von der Layen , divenne virale sulla rete, facendo il giro del mondo. Federer rispose alle giovani ragazze, recandosi successivamente personalmente a Finale Ligure per incontrarle e girare con loro uno spot pubblicitario.