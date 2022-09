Teatro e scuola di recitazione, riparte la nuova stagione de La Quinta Praticabile

Genova. Ripartono il 3 ottobre corsi e iniziative de La Quinta Praticabile. La Scuola di recitazione da più di trent’anni opera in Genova e, attraverso le tecniche teatrali, mira al raggiungimento della libertà espressiva individuale e offre all’Allievo un’apertura culturale e umana.

Dedicata all’inizio solo ai più piccoli, La Quinta Praticabile accoglie oggi bambini, adolescenti, adulti e senior con un programma attento alle esigenze di ogni fascia di età.

Il Teatro Instabile, in via A. Cecchi, è un luogo di esperienze e di lavoro nel quale, oltre ai corsi, prendono vita le produzioni teatrali e gli eventi culturali. È il cuore pulsante della Scuola, sede di ogni attività e luogo di aggregazione umana e artistica per Allievi, Insegnanti e Genitori.

Il cartellone teatrale è organizzato in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Quante Quinte.

Il primo spettacolo in programma è “TIATROTIA’” di Pasquale Carelli.

Nei giorni prima del Natale avviene una fermata imprevista di un treno in una piccola stazione di un paese del Sud Italia. Scendono vari personaggi. Sono attori che non vivono più da tempo e che, con la loro presenza, miracolosamente, portano il vero Natale in quella piccola stazione.

Tale spettacolo è un omaggio a un grande autore, Pasquale Carelli, che ogni estate cura un testo per i nostri Allievi che si trasferiscono nel Cilento per frequentare uno stage ricco di storia e di emozioni.

Il secondo spettacolo in programma è “ILIBEMPEM” (17 dicembre 2022 ore 20.30 repliche per le scuole dal 12 al 16 dicembre ore 10.00), scritto da Modestina Caputo e diretto da Christian Zecca, è una rappresentazione per giovanissimi che vuole analizzare criticamente l’uso smodato di telefonini e giochi elettronici e rivalutare il potenziale umano relativo alla fantasia.

Il 26 febbraio La Scuola metterà in scena un omaggio al grande poeta e filosofo Borges, dal titolo “SEGRETI E MISTERI PROFONDI DELL’ALEPH”, commentato in chiave esoterica da Angela Stante. Gli intervenni musicali saranno di Franco Astuti.

In marzo (25 e 26) andrà poi in scena “FOLLIA, MIO PARADISO” dedicato alla grande poetessa Alda Merini. La drammaturgia è di Modestina Caputo, la regia degli Insegnanti della Scuola. Si tratta di uno spettacolo itinerante che si snoda attraverso i racconti di vita della poetessa, gli affetti, i ricordi, le opere, la religione e la malattia. Questo spettacolo vede la partecipazione di molti Allievi della Scuola. Il sogno e l’ossessione con il distacco dal mondo reale avvolgono di poesia tutti gli avvenimenti, compresa l’ultima performance nella quale la follia cede il posto a una umanità in cui ogni spettatore trova se stesso.

Proseguendo nella stagione vedremo in scena il 15 e il 16 aprile “COMICHE CECHOVIANE” uno spettacolo, diretto da Andrea Scarel. Famoso per i suoi straordinari drammi, Anton Čechov è stato anche autore di alcune brevi pièce di non comune intelligenza satirica. Quella presentata è una trilogia (La domanda di matrimonio, Tragico controvoglia e Sui danni del tabacco) che permetterà al pubblico di scoprire il lato meno conosciuto, ma non per questo meno fecondo, del grande drammaturgo russo.

Infine il 16 maggio sarà la volta de “LA STRANA COPPIA” di Neil Simon. La brillante commedia resa celebre dal film interpretato dagli indimenticati Jack Lemmon e Walter Matthau verrà diretta da Christian Zecca e interpretata dai giovani Allievi Attori della Scuola.

Altra iniziativa imprescindibile per La Quinta Praticabile e l’Associazione Quante Quinte è il Premio Aldo Amoroso per un’opera teatrale in lingua italiana, atto unico, della durata non superiore ai 30 minuti, mai rappresentata. Questo Premio costituisce un omaggio ad un artista, Aldo Amoroso, attore, regista e Maestro indimenticabile della Scuola La Quinta Praticabile e vuole incentivare l’approccio alla drammaturgia e alla regia nei giovani valorizzando i nuovi talenti. Il tema 2022 è Coincidenze. Lo spettacolo primo classificato vincerà 1000 euro. Il bando sarà scaricabile dal sito della Scuola dal mese di ottobre.

Per informazioni sui corsi (attivi dal primo ottobre) e sulle attività della Scuola la Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00.

Contatti

Tel. 010 5702903

E-mail: info@laquintapraticabile.i