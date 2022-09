Teatro della Tosse, un calendario di spettacoli ricchissimo sino a dicembre

Genova. Tre mesi ricchissimi di danza, prosa, proposte internazionali all’aperto e in teatro. Il Teatro della Tosse riparte, forte dei 13 mila spettatori che hanno affollato gli spettacoli estivi e senza cui “probabilmente non saremmo in grado di proporre questa stagione” sottolinea il presidente della Fondazione Emanuele Conte.

Equilibrio dinamico si chiama questa ultima parte di stagione che coinvolge anche il Teatro del Ponente di Voltri.

Un progetto elastico ed eclettico in cui prosa, danza e musica convivono con una speciale attenzione alla scena internazionale, al contemporaneo, alle contaminazioni tra i generi e allo sviluppo di nuovi linguaggi, anche grazie a numerose collaborazioni, artistiche e culturali, tra le quali quelle con Electropark, Le strade del Suono, il Patto per il Sestiere del Molo, Il Festival della Scienza ,l’Università degli studi di Genova , il Bando delle Periferie del Comune di Genova e il progetto speciale del Mic ( Ministero della cultura) Musica 3000.

Ad aprire la fase autunnale del progetto, un focus di appuntamenti di Resistere e Creare, la rassegna internazionale di danza giunta alla sua 8 edizione che vede impegnati da quest’anno nella direzione artistica, insieme a Marina Petrillo, Linda Kapetanea e Jozef Frucek , fondatori della compagnia greca di danza RootlessRoot

La rassegna, in stretta connessione con territorio, associazioni, operatori e festival, presenta dal 24 settembre all’ 8 ottobre spettacoli, musica, incontri, laboratori, performance, presentazioni, sia indoor – nelle diverse sale teatrali che gestiamo in S. Agostino e a Voltri – sia outdoor, in piazze, strade e vicoli della città, in centro e a ponente.

15 giorni di grandi ospiti nazionali ed internazionali: la prima nazionale di Stones and bones della compagnia greca Rootless Root e di El Gran salto di e con Manuel Ronda, dal Burkina Faso Kalakuta Republik di Serge Aimé Coulibaly , un nuovo lavoro di Michela Lucenti con Balletto Civile ma anche progetti innovativi, giovani artisti ed esperimenti performativi ,per dare il via ad un calendario d’autunno ricco di ospitalità e collaborazioni, frutto del continuo confronto della direzione artistica con artisti e professionisti della scena e di altri ambiti disciplinari

Nelle sale di S. Agostino in ottobre il ritorno di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, Leoni d’oro alla carriera nel 2018, con la ripresa dello spettacolo Anelante l’arrivo dei cinque acrobati kenyioti di Black Blues Brothers e la ripresa dei Rifiuti la città e la morte, lo spettacolo dal testo di R.W. Fassbinder con la regia di Giovanni Ortoleva, coproduzione della Tosse con Theaterdiscounter, Itz Berlin e Barletti Waas ( Germania) che, dopo il debutto nazionale alla Biennale di Venezia a settembre 2020 era rimasto sospeso a causa della pandemia, e sarà in scena in ottobre in scena anche al Festival delle Colline Torinesi.

Prosegue inoltre il lavoro di produzione degli spettacoli di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, con le loro drammaturgie originali, ironiche e dal grande impatto emotivo e del lavoro di Pino Petruzzelli, reduce con La Via degli alberi, nuova produzione presentata lo scorso giugno ad Andersen Festival, da una intensa e felice tourneé estiva.

Numerose continuano le attività di scouting e sostegno alla nuova creatività, attraverso la rinnovata collaborazione con Residenza Idra /rete Ndn (network drammaturgia nuova), il lavoro in qualità di soci con il Premio Scenario e in qualità di partner con il Progetto delle Residenze Digitali, promosso Centro di Residenza della Toscana, in partnership con Armunia, CapoTrave/Kilowatt, Associazione Marchigiana Attività Teatrali AMAT, Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna (L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, La Corte Ospitale di Rubiera), Associazione ZONA K di Milano, Piemonte Dal Vivo – Lavanderia a Vapore del Piemonte e Fondazione Romaeuropa, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

In programma anche nuovi progetti per la musica dal vivo con la nuova stagione della Claque in Agorà, la stagione di teatro ragazzi per le famiglie e le scuole, il nuovo calendario di laboratori di teatro de La falegnameria e, non ultimo, “L’azione silenziosa”, il lavoro di formazione permanente per danzatori guidato da Giovanni di Cicco.

L’attività è resa possibile grazie al Ministero della Cultura (Mic), al Comune di Genova e alla Regione Liguria ed è sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

I dettagli dei singoli spettacoli sono sul sito teatrodellatosse.it.

Il calendario a Sant’Agostino

4 sett – 08 ott- Teatri S. Agostino, strade e piazze del Sestiere del Molo

FOCUS Resistere e Creare -Rassegna internazionale di danza – 8 EDIZ.

Direzione artistica Linda Kapetanea, Jozef Fruček qui il programma dettagliato.



24 sett – 9 ott

LE STRADE DEL SUONO

Concerti di musica contemporanea a cura di Eutopia Ensemble



25 sett – 9 ott

ELECTROPARK

Performance e concerti di musica elettronica

14 – 16 ottobre

I RIFIUTI, LA CITTA’ E LA MORTE

Rainer W. Fassbinder/ Giovanni Ortoleva

22 – 23 ottobre

ANELANTE

RezzaMastrella

21 – 31 ottobre

FESTIVAL DELLA SCIENZA – XX Edizione – LINGUAGGI

4 – 6 novembre

LA VIA DEGLI ALBERI

Pino Petruzzelli

10 – 12 novembre

THE BLACK BLUES BROTHERS

Spettacolo acrobatico-comico-musicale

24 – 27 novembre

FARFALLE

Emanuele Aldrovandi

3 – 5 dicembre

FIABE GIAPPONESI

Chiara Guidi/Societas

7 – 11 dicembre

BRIGANTI

Gianfranco Berardi Gabriella Casolari

16 – 18 dicembre

SPEZZATO IL CUORE DELLA BELLEZZA

Piccola compagnia Dammacco

Il calendario al teatro del Ponente di Voltri

24 – 25 settembre

focus resistere e creare

direzione artistica Linda Kapetanea, Jozef Fruček

ottava edizione della rassegna di danza internazionale con spettacoli in teatro e fuori dal teatro

6 novembre

HOTEL BLANCO

Edoardo Ribatto

23 ottobre

TRE ATTI UNICI DA ANTON CECHOV

Roberto Rustioni

19 – 20 novembre

LA VIA DEGLI ALBERI

Pino Petruzzelli

27 novembre

SOSPIRO D’ANIMA

Aida Talliente

15 dicembre

SARSI’

Laura Sicignano

18 dicembre

CONTRATTEMPI MODERNI

Raffaello Tullo