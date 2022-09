“Tamponi gratuiti per gli studenti sintomatici”: la richiesta dell’associazione dei pediatri liguri

Genova. “In vista della prossima riapertura delle scuole ed alla luce delle indicazioni operative per i sevizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia, pubblicate il mese scorso, chiediamo c se verrà attivato come gli anni precedenti il Percorso scuola, o se come in altre Regioni sia prevista l’erogazione di tamponi diagnostici per COVID-19 gratuitamente alla popolazione Pediatrica”.

La richiesta arriva da parte dell’Associazione Culturale Pediatri della Liguria, attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, al direttore di Alisa Filippo Ansaldi e al Garante dei diritti dell’Infanzia.

“Ricordiamo a tal proposito che la popolazione Pediatrica sotto i 5 anni non è vaccinata e che la percentuale di popolazione vaccinata nella fascia 5-12 anni è nettamente inferiore alla popolazione generale. Sicuro che l’interesse per la Salute e la Cura del Bambino continuerà a stimolarci nel proseguire il percorso avviato, restiamo in attesa di un Vostro riscontro”.