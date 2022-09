Tajani (Forza Italia): “Senza il partito del no forse il ponte Morandi non sarebbe crollato”

Genova. “Basta con il partito del no che blocca sempre tutto. Pensiamo ad esempio alla Gronda di Genova, bloccata dal partito del no. E forse anche il ponte Morandi non sarebbe crollato se non ci fossero stati quei no“. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, commentando la crisi energetica nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

Secondo Tajani “dobbiamo raddoppiare l’estrazione di gas del nostro Paese”. “Basta con la dipendenza energetica solo da un Paese – ha aggiunto -. Dobbiamo puntare sull’energia nucleare di ultima generazione”.

“Noi non abbiamo una visione ideologica dell’ambiente. Non credo nella papessa Greta Thumberg ma in una azione politica forte per rendere più facile una politica agricola e ambientale – ha proseguito l’esponente di Forza Italia -. Sono convinto che un agricoltore è il miglior difensore dell’ambiente. Dobbiamo fare in modo di lasciare ai nostri figli un ambiente migliore di quello che abbiamo trovato. Quando parliamo di rigenerazione urbana, ad esempio, sposiamo l’ambiente e la politica industriale. L’edilizia lavora ma, riqualificando i centri storici delle città, riduce le emissioni e produce risparmio energetico. Questa è la politica ambientale in cui crediamo”.

Dura le reazione di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italia: “Sappiamo bene quale sia la sensibilità ambientalista della destra italiana fatta di condoni e cementificazione selvaggia, e di energia nucleare. Servirebbe però un po’ di rispetto, francamente il coordinatore del partito del leader del Bunga Bunga potrebbe evitare di definire Greta Tumberg una papessa: queste parole sprezzanti verso una ragazza simbolo internazionale di un’intera generazione sono la cifra del loro modo di pensare. A destra possono andare pure su Tik Tok e farsi la foto con Dudù ma rimangono nemici dei giovani e gli Attila dell’ambiente”.