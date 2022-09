Taekwondo, due genovesi oro allo Slovenia Open

Genova. Grandi risultati dallo Slovenia Open che si è svolto il 18 e 19 settembre a Lubiana. La gara, che assegnava punti per il ranking Europeo, ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti da tutta Europa, in un contesto di altissimo livello nel quale hanno primeggiato gli atleti della Scuola Genova.

In particolare, grande prestazione per Riccardo Pastore, che continua nel suo momento magico. Riccardo, nella 49 kg, ha infatti vinto tre incontri, tutti con il punteggio di 2 round a zero, vincendo ogni round per ko tecnico e ottenendo la medaglia d’oro. Grazie ai punti conquistati con questa vittoria, Pastore, già numero 4 a livello europeo, raggiungerà alla prossima pubblicazione del ranking, la seconda posizione, che gli garantirebbe anche un sorteggio favorevole in vista del campionato europeo di categoria in programma dal 25 al 28 novembre in Bosnia.

Oro anche per Virginia Lampis che, come Pastore, continua a mietere successi in campo nazionale e internazionale. Anche lei, è già sicura della partecipazione all’Europeo di categoria, dove punterà a una medaglia.

Secondo posto per Lucrezia Maloberti che ha vinto due incontri arrendendosi solo in finale di fronte alla fortissima atleta serba numero 1 del ranking europeo. Dopo l’argento all’ultima coppa Italia e la partecipazione allo stage con la nazionale, Lucrezia spera ancora in una convocazione per l’Europeo. L’ultima medaglia la porta Filippo Patri, che ottiene il bronzo.