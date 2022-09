Genova. Mentre proseguono le operazioni di bonifica all’interno dell’alveo del Varenna, emergono nuovi dettagli intorno all’incidente che ha portato allo sversamento nel torrente di oltre 4 mila litri di greggio. Secondo quanto appurato da Genova24, infatti, il Piano di emergenza esterno dell’impianto Eni di Pegli non è mai stato aggiornato dal 2015, risultando quindi scaduto da ben sette anni.

L’irregolarità emerge dalla documentazione pubblicata dalla Prefettura, che è ha la responsabilità di redigere questo documento e tenerlo aggiornato con cadenza triennale, come imposto dalla legge che norma la gestione delle emergenze per gli impianti a rischio di incidente rilevante (Rir), come lo sono i depositi di Eni di Pegli. Sul sito della prefettura genovese, infatti, il PEE di questo impianto è ‘in fase di aggiornamento’ almeno dal 2019, anno in cui fu fatta l’assemblea pubblica per presentare alla popolazione le procedure di emergenza interna dell’impianto.

Attualmente è ancora vigente quello redatto nel 2012, che, secondo la normativa di riferimento (il Decreto Legislativo 105, del 26 giugno 2015, che recepisce l’aggiornamento apportato dalla direttiva comunitaria del 4 luglio 2012 alla precedente “Direttiva Seveso” del 1982, recepita dal nostro ordinamento nel 2005) andava aggiornato non più tardi del 2015. Ed è sempre una fonte qualificata della prefettura a confermarci il mancato rinnovo del documento confermando che sarebbe “ancora in fase di aggiornamento”.

Ma che cosa è il Piano di Emergenza Esterna? Nel dettaglio, il PEE elenca tutte le sostanze pericolose presenti nel sito e i luoghi dove sono stoccate, prevede una casistica di incidenti potenziali secondo i diversi livelli di gravità, cataloga le aree attigue differenziandole in zone di danno potenziale, e stila una serie di interventi possibili, mappando criticità, l’assetto idrogeologico, ulteriori aree a rischio limitrofe, gli accessi agli impianti e le vie di fuga per la popolazione, e coordinando Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia ed enti territoriali. In altre parole, con il PEE, in caso di incidente, si sa cosa c’è, si sa dove è, si sa cosa può succedere, e soprattutto si sa subito come intervenire il più efficacemente possibile.

Sversamento nel Varenna, deviato il corso del torrente

Il PEE scatta quando gli effetti di un incidente all’interno di un impianto Rir “escono” fuori dai confini dello stabilimento, andando ad impattare con ambiente e persone al di fuori di esso. Esattamente il caso dell’incidente dello scorso 27 settembre, quando durante alcune operazioni di manutenzione straordinaria, migliaia di litri di greggio fuoriuscirono dalle tubature, trovando la via per raggiungere l’alveo del torrente, che si trova a pochi metri di distanza. Stando quindi alla situazione delle carte, le operazioni di emergenza hanno seguito un protocollo basato su un documento ‘fuori legge’ perché appunto non aggiornato come stabilito dalla norma.

Una situazione del genere si era già verificata nel 2016, quando, a seguito della rottura dell’oleodotto Iplom di Fegino, migliaia di litri di greggio finirono nel Polcevera e poi in mare. Nei giorni successivi emerse che la maggior parte dei PEE degli undici impianti Rir delle provincia di Genova non erano a norma. Nel caso di Fegino, però, a rompersi fu un oleodotto esterno all’impianto, infrastruttura che per via di un ‘buco legislativo’ non rientra nella normativa Seveso. Da quel momento scattò una rinnovata stagione di verifiche e adeguamenti, che portarono al rinnovo dei documenti in questione. Non tutti però. Ad oggi restano non aggiornati quelli dei depositi Eni di Pegli e quelli di Superba e Carmagnani.

Quanto questa irregolarità abbia influito sulla buona riuscita delle operazioni di emergenza non sta noi giudicarlo (Arpal ha aperto due indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente e le ricadute per l’ambiente) sicuramente rimane il fatto che questi grossi impianti industriali che movimentano grandi quantità di sostanze pericolose dovrebbero essere considerati “osservati speciali” da tutte le istituzioni. Cosa che, alla luce di queste evidenze, non sembra in essere. Nel frattempo prosegue la bonifica del Varenna: i tecnici di Arpal hanno stanno tenendo sotto constante monitoraggio la situazione, con campionamenti anche alla foce del torrente. Ma la pioggia di queste ore ha complicato le operazioni. Una vera corsa contro il tempo che, forse, poteva essere evitata.