Genova. A poco più di 24 ore dall’incidente, continuano senza sosta le operazioni di bonifica del Varenna, interessato ieri pomeriggio da uno sversamento di idrocarburi fuoriuscito dal deposito Eni di Pegli. Dopo le prime operazioni di emergenza, le ruspe hanno di fatto deviato il corso del torrente, costruendo dentro l’alveo un canale per deviare l’acqua e evitare nuove contaminazioni.

Una vera e propria corsa contro il tempo per evitare che il danno ambientale, ancora in corso di quantificazione, possa allargarsi raggiungendo anche il mare. Nelle prossime ore, infatti, sono attese piogge e temporali, e il rischio di un allargamento della contaminazione resta alto.

Nel frattempo sono in corso gli accertamenti di Arpal che con i suoi tecnici sta monitorando costantemente la situazione nel greto del torrente. Nel corso del pomeriggio è stato fatto anche un sopralluogo all’interno dello stabilimento per fare i rilievi del caso e capire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

Secondo le prime stime a finire nel torrente sarebbero stati circa 4 mila litri di greggio. In giornata Eni ha diramato un comunicato stampa in cui ha dichiarato che l’incidente sarebbe avvenuto “durante le operazioni propedeutiche agli interventi di manutenzione straordinaria dell’oleodotto Genova Pegli”. Secondo un portavoce di Eni, come riporta l’Ansa, la perdita di greggio è avvenuta “su un’area pavimentata all’interno del deposito”. La perdita sarebbe stata interrotta dopo pochi minuti e sarebbero stati attivati tutti i sistemi di contenimento e bonifica a protezione del torrente Varenna limitrofo all’area.