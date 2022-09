Studenti morti in alternanza scuola lavoro, il presidio dell’Usb: “Stiamo educando i giovani alla precarietà”

Genova. Giuliano De Seta, Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci. Sono i nomi dei tre studenti morti negli ultimi mesi mentre erano impegnati in stage o progetti di alternanza scuola lavoro. A loro si aggiungono quelli feriti.

A ricordarli e a chiedere l’abolizione dell’alternanza scuola lavoro è questo pomeriggio in piazza De Ferrari il sindacato Usb. “Chiediamo l’abolizione dell’alternanza scuola lavoro – dice Federico Palacio di Slang Usb – che è una legge anticostituzionale perché fornisce manodopera gratuita alle aziende, che spesso licenziano i dipendenti e poi usano i giovani in alternanza”.

La seconda richiesta forte è “l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro”, che in Italia conta 1300 vittime l’anno. A Renzi che recentemente ha detto che il problema non è l’alternanza ma il rispetto delle norme l’Usb replica: “Non stupisce che dica questo visto che l’alternanza scuola lavoro l’ha introdotta lui. Una norma che secondo noi non fa altro che produrre manodopera a basso costo per implementare le fila dei dipendenti delle aziende e secondo noi il problema oltre all’alternanza scuola lavoro è che questo Paese sta educando alla precarietà i giovani”.