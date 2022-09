Staglieno, nuova possibilità di svolta da piazzale Resasco: sei mesi di sperimentazione

Genova. Sei mesi di sperimentazione per capire se la novità può essere gestibile e senza creare problemi alla viabilità della zona. Parliamo della svolta verso sinistra in uscita da piazzale Resasco, a Staglieno, vietata dal 1997, ma che per i prossimi mesi sarà consentita per collegarsi a via Piacenza direzione Molassana.

La novità arriva da un’ordinanza della direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Genova e potrebbe partire già nelle prossime ore: uscendo quindi dal piazzale del Cimitero Monumentale di Staglieno, non ci sarà più l’obbligo di svolta a destra, disposizione che per pochi metri di distanza obbligava appunto gli automobilisti genovesi a percorrere un lungo tragitto fino in via Bobbio con svolta su ponte Campanella.

La novità potrebbe quindi alleggerire notevolmente il traffico dello snodo di piazzale Parenzo, dove convergono i flussi di traffico da Marassi e Castelletto (e quindi dal centro cittadino) sia per raggiungere la Media Valbisagno, sia lo snodo di Genova Est.