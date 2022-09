Squalo azzurro di due metri trovato morto su una spiaggia: accertamenti sulla sua morte

Sanremo. Triste ritrovamento questa mattina sul litorale di Bussana mare, vicino a Sanremo, dove è stato rinvenuto senza vita il corpo di uno squalo azzurro, più comunemente chiamato verdesca.

L’esemplare di circa due metri è stato trovato senza vita da un turista che ha immediatamente avvisato le autorità del posto che hanno fatto partire immediatamente i possibili accertamenti sulla causa di morte del grande pesce.

Lo squalo azzurro è presente in praticamente tutti i mari del mondo, e non è pericoloso per l’uomo visto che si nutre principalmente di pesce e calamari. Gli avvistamenti a largo non si contano, soprattutto tra pescatori. Più raro vederlo vicino alla riva, anche se non mancano gli episodi che spesso suscitano grande clamore tra i bagnanti e turisti.