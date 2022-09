Spal-Genoa, settore ospiti esaurito e anche stavolta il resto dello stadio vietato ai residenti in Liguria

Genova. Era già successo per la trasferta di Pisa e con quella di Ferrara fanno due indizi, quasi una prova: l’entusiasmo dei tifosi rossoblù, numerosissimi in trasferta al seguito del Genoa, dà evidentemente fastidio.

I biglietti riservati agli ospiti sono esauriti e anche la Spal ha deciso di vietare la vendita dei titoli d’ingresso degli altri settori ai residenti in Liguria senza che l’osservatorio sulle manifestazioni sportive abbia dichiarato il match come “a rischio”.

I tifosi del Genoa sui social si fanno sentire, visto che non è neanche prevista una vendita ai possessori della tessera del tifoso, ormai da giudicare inutile e superata alla luce di quanto sta succedendo. La richiesta alla società è di farsi portavoce nei confronti delle squadre ospitanti.

Ulteriore fattore che fa propendere per un tentativo di scoraggiamento delle trasferte è la gestione delle finestre temporali in cui vengono messi in vendita i biglietti: spesso non è neanche chiara agli stessi rivenditori autorizzati, secondo quanto risulta a genova24.

Col Pisa, addirittura, la comunicazione del divieto di vendita di altri settori ai tifosi residenti in Liguria è stata data quando ormai i ticket ospiti erano andati esauriti. Situazione caos perché poi quel divieto non sarebbe stato effettivo. Tutto ciò evidenzia che anche in quel caso la vendita era stata gestita in modo da scoraggiare chiunque, con un solo punto vendita almeno inizialmente deputato alla distribuzione dei ticket.

Il rischio, come è accaduto per Spezia-Sampdoria, è che molti, pur di andare allo stadio, dichiarino residenze irregolari con conseguenti reali problemi di ordine pubblico.

Il tifoso in presenza ormai deve superare un percorso a ostacoli che sfiancherebbe anche il più appassionato. Non solo più orari assurdi per le partite, ma ora anche l’impossibilità di organizzarsi per una trasferta all’insegna della gastronomia e della sportività.