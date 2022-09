Sorpresi dai carabinieri mentre vendono 2 grammi di hashish: arrestati due pusher nei vicoli

Genova. Stavano cedendo hashish a una studentessa di 22 anni e proprio in quel momento i carabinieri di Genova li hanno colti in flagrante: per questo due spacciatori sono stati arrestati.

È successo nel centro storico di Genova, durante un servizio antidroga condotto dai militari nei vicoli. I due pusher sono entrambi di origine marocchina e con precedenti di polizia. La sostanza oggetto di compravendita ammontava a 2 grammi.

La perquisizione personale nei confronti di uno dei due extracomunitari permetteva di rinvenire un ulteriore grammo di hashish e 75 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono stati portati nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del processo con rito direttissimo.