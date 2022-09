Sopraelevata, chiusa la rampa di via Cantore per 15 notti: i lavori di San Benigno entrano nel vivo

Genova.Sono iniziati la scorsa notte gli interventi sulla rampa della Sopraelevata di via Cantore, destina, nel progetto del rifacimento del Nodo di San Benigno, ad essere ‘arricchita’ con un nuovo collegamento diretto tra l’uscita di Genova Ovest e Lungomare Canepa.

I lavori del grande snodo viario genovese entrano quindi nel vivo, con i lavori che di fatto cambieranno il volto allo svincolo, rivedendo profondamente la gestione dei flussi in entrata e in uscita dal casello di testa della A7. La scorsa notte la prima chiusura: il Comune di Genova, infatti, ha predisposto lo stop alla viabilità ordinaria sulla rampa che da via Cantore arriva in quota al nodo, su richiesta di Pavimental, che conduce il lavori. Il divieto di accesso sarà valido dalle 21.30 fino alle 6 per tutti i giorni fino al 19 settembre. Inoltre viene confermato il limite massimo di velocità di 30 km/h e del divieto di sorpasso nel tratto compreso tra la rampa proveniente dal casello autostradale di Genova-Ovest che porta al “ponte elicoidale” e la rampa di immissione alla Sopraelevata proveniente dal medesimo svincolo.

Una volta completato questo passaggio, che il progetto definisce ambito D, il traffico dovrebbe diventare molto più scorrevole. Dal casello di Genova Ovest si potrà andare in lungomare Canepa senza più affrontare la pericolosa immissione sull’Elicoidale. Dalla Sopraelevata si potrà raggiungere lungomare Canepa senza più passare da via di Francia. E da lungomare Canepa si potrà salire in Sopraelevata senza più condividere il percorso coi mezzi pesanti diretti in autostrada.

Ben più intricato lo scenario del cosiddetto ambito E, il successivo, che riguarda il riassetto della sezione terminale di lungomare Canepa e il nuovo varco portuale Etiopia “in quota”: il collegamento tra il porto e il casello autostradale avverrà per mezzo di un sovrappasso a forma di C (in gergo tecnico un torna-indietro), soluzione di elevata complessità tecnica che tuttavia permetterà di eliminare completamente l’interferenza dei camion in entrata e uscita col resto del traffico. Oltre a questa variante, che aveva già comportato un aggravio del 30% rispetto ai costi iniziali, bisognerà capire come innestare il tunnel sub-portuale. La fine dei lavori sul nodo è fissato al 2024.