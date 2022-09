Skymetro in Valbisagno, aggiudicata la prima gara a Rina-Metropolitana Milanese

Genova. Il progetto dello Skymetro, il prolungamento della metropolitana in sopraelevata da Brignole a Molassana per circa 7 chilometri, è entrato nel vivo. Il Comune di Genova ha aggiudicato la prima gara, quella relativa ai servizi di project management, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. A vincere il bando è stato il raggruppamento formato da Rina Consulting e dalla società di ingegneria MM (Metropolitana Milanese).

Il raggruppamento coadiuverà il responsabile del procedimento Alberto Bitossi e il suo staff tecnico già nelle primissime fasi della progettazione e dei lavori, seguendo la commessa fino ai collaudi finali e la messa in servizio. Il project management office rappresenterà di fatto un’estensione della committenza nella gestione di questo progetto complesso, avendo come obiettivo il rispetto dei tempi e dei costi del progetto, con attenzione alla qualità e alla sicurezza dei lavori.

Il Comune conferma che è già in corso lo studio di un ulteriore prolungamento da Molassana a Prato che verrà presentato al ministero delle Infrastrutture nelle prossime call per ottenere il relativo finanziamento.

Il progetto dello Skymetro vede inoltre in corso la gara per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione definitiva per un importo complessivo a base di gara di circa 10 milioni di euro, la cui aggiudicazione è prevista nel mese di ottobre.

“Con Rina Consulting e MM faremo un gioco di squadra affiatato per arrivare il prima possibile alla realizzazione dello Skymetro – dichiara l’assessore alla mobilità integrata e sostenibile Matteo Campora – che è un’opera fondamentale per la mobilità della Valbisagno e di tutta la città. Stiamo accelerando al massimo le operazioni per rispettare il cronoprogramma che ci siamo dati per completare ed aprire al pubblico questa infrastruttura il cui progetto è stato valutato positivamente dal ministero e premiato con un finanziamento di quasi 400 milioni di euro. Lo Skymetro sarà uno dei perni della mobilità del futuro di Genova, nel segno di una maggiore sostenibilità, efficienza e capillarità del servizio urbano di trasporto pubblico”.