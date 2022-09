Skymetro, il comitato del no replica a Campora: “Non possiamo aspettare il progetto definitivo per un confronto”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile in risposta all’intervista a Genova24 rilasciata dall’assessore genovese alla Mobilità Matteo Campora.

Non pensiamo che il dialogo a mezzo stampa sia il più efficace ma è un ulteriore modo di informare in cittadini.

In questo senso, prendendo spunto da alcune frasi di Campora, mandiamo alcuni spunti

1. Possiamo anche essere d’accordo che le ipotesi siano pura fantasia, ma è la fantasia del Comune. Messa sul sito del Comune. L’unico modo, concesso, di pronunciarsi sul progetto è attingere dalle fonti ufficiali, le Vostre (o meglio quelle di tutti gestite da Voi). Quando ci saranno quelle non di fantasia partiremo da quelle.

Di certo non possiamo attendere, per chiedere confronti o per fare ricorsi, che il Comune ci presenti il progetto definitivo. Perché non possiamo aspettare? Per due ragioni. La prima è che il progetto definitivo poi non sarebbe, come dice la parola stessa, cambiabile. La seconda è che poi non ci sarebbero i tempi per i ricorsi. Per questo sarebbe stato bene fare la parte di Partecipazione, come richiesto e previsto, nella fase di ideazione e decisione. Inoltre Lei, nell’articolo, afferma: “Ad oggi non esiste nessun tracciato”. Ci risulta strano che sia stato attribuito un finanziamento di circa 400 milioni di euro su un progetto, come Lei dice, senza un tracciato!

2. Gli alberi di corso Galliera. Dalle immagini “di fantasia” forse, ma comunicate come concrete, risulta evidente che con lo SkyMetro in corso Galliera questo prenderebbe, più o meno, il posto delle chiome degli alberi. E questo è un fatto. Se è uno scherzo lo dicano.

3. Le elezioni sono un passaggio di democrazia che affrontano la scelta degli amministratori. L’oggetto delle elezioni non sono i progetti, tantomeno se non comunicati nelle loro conclusioni (peraltro vinte con il 44% circa di affluenza e quindi con un 24% circa di votanti a favore).

4. La partecipazione, richiesta sempre di più dagli iter istituzionali, deve essere fatta, aperta a tutti gli elettori o meno, sul progetto specifico. Quello sarebbe un passaggio di condivisione e miglioramento giusto. In un contesto di partecipazione ogni gruppo, o singolo, potrebbe partecipare con idee, spunti, noi con le nostre proposte.

5. Ahilei, non siamo poche decine di persone, ma i dati oggettivi sono circa 120 persone all’ultima riunione al chiuso, 220 persone (contate) alla riunione aperta in Piazza Manzoni, oltre 650 persone aderenti sul gruppo di FB in una decina di giorni. Sempre una parte ma, da quel che capiamo, rappresentativa di molti, non tutti, ma moltissimi

6. Per Amt, che ha prodotto il progetto 4 assi (progetto che reimposta la mobilità in città), di fatto lo Skymetro non è necessario. Il progetto infatti non lo prevede e soddisfa comunque l’attuale domanda di trasporto. Amt stessa, nel progetto 4 assi sostiene che il tram ha prestazioni superiori e ricadute positive dal punto di vista urbanistico. La proposta è dunque il tram in sede propria, che rappresenterebbe un potenziamento della rete prevista comunque da AMT, che risolverebbe il punto debole del progetto

7. La proposta che riteniamo più valida è quella del GroundTram, per dirla a modo Vostro. Un tram che abbia meno impatto, molte più fermate, accessibilità facile, costi significativamente di meno, sia più vicino a case e quartieri, che sia di manutenzione più facile ed economica.

Per finire in bellezza, anche se ci è stato detto che non dobbiamo preoccuparci in quanto lo Skymetro passerà lontano dalle case. Questo non ci rassicura perché conferma l’inadeguatezza del progetto, buttiamo lì una serie di note di preferenza (nostre) sul tram.