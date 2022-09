Skymetro e Funivia, i comitati del no tornano alla carica con un un’assemblea e un “apericena”

Genova. Skymetro e funivia, sono alcune delle opere del futuro di Genova, già finanziate e in gran parte progettate ma sono anche quelle a oggi più osteggiate dai comitati di quartiere che tornano a organizzare in quella che sarà la settimana dopo il voto nazionale.

In Val Bisagno il comitato “Opposizione Skymetro-Val Bisagno Sostenibile”, contrario al progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana appoggiato pressoché interamente dal Mims, si dà appuntamento e lo dà ai cittadini per giovedì 29 settembre alle 20.45 al circolo Arci Guglielmetti di via Tortona.

L’incontro non sarà solo sul no allo Skymetro ma sul “sì” a un altro sistema di trasporto pubblico, il tram, considerato più ecosostenibile, più vantaggioso e più utile. L’amministrazione comunale ha invece più volte sottolineato come sia un’opzione troppo costosa e complessa per essere realizzata.

Si terrà invece al circolo La Fratellanza del Lagaccio, in vico Chiuso 5 Santi venerdì 30 settembre dalle 18.30 in poi l’apericena di finanziamento organizzato dal comitato No funivia – Coi piedi per terra. “Ci vediamo per scambiarci idee, fare il punto, organizzarci e raccogliere risorse per fermare la funivia che vogliono fare passare sopra le nostre case” si legge nel volantino diffuso dal gruppo di cittadini.